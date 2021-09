Zavřená cyklostezka okolo Svitavy: Velké omezení na dlouhou dobu, vadí lidem

Celý rok je na lesní cestě Svitavská mezi splavem u bývalých Adamovských strojíren a Kateřinským mostem pořádně živo. Vede po ní totiž jedna z nejvyužívanějších cyklotras v kraji. Lidé tudy na kolech jezdí také do práce. Do Blanska nebo i opačným směrem až do Brna. Běžci, in-linisté a o víkendech i špalíry rodičů s dětmi, kteří míří k nedaleké farmě. Cesta vede navíc skrz oblíbený rybářský revír kolem řeky Svitavy.

Cyklotrasa kolem řeky Svitavy mezi Adamovem a Blanskem patří mezi nejfrekventovanější v regionu. Od začátku září však bude její část uzavřená. | Foto: Deník/Jan Charvát

Do konce příštího roku bude zavřená. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci nedaleké železniční tratě. „Je to jediná cesta v okolí po rovině, kde není provoz a dá se tam jezdit s malými dětmi na kolech. Využívá ji také spousta rodičů s kočárky na procházky a lidé tudy jezdí na kolech do práce. Je to velké omezení a na dlouho dobu, které se dotkne hodně lidí. Ale nedá se nic dělat. Rozumím, že rozsáhlá rekonstrukce trati má přednost,“ řekla jedna z obyvatelek Adamova Eva Šamonilová. O uzavírce už Deník psal. Podle prvotních informací měla být lesní cesta uzavřená do poloviny srpna příštího roku. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová však uvedla, že bude platit až do konce příštího roku. „Stavební práce začaly prvního září. Firma, která má na starosti rekonstrukci železničního úseku mezi Adamovem a Blanenskem zmíněnou lesní cestu využije pro přepravu stavební techniky a transport materiálu. Zejména v souvislosti s rekonstrukcí železničních tunelů, mostních objektů, zdí a se sanací k trati přilehlých skalních svahů,“ upřesnila Friebová. Štěpánský zůstává. Dál povede Nemocnici Boskovice Přečíst článek › Dodala, že se jedná se o jedinou přístupovou cestu ke staveništi. „Dělníci budou v tunelech pracovat čtyřiadvacet hodin denně. Stavaři tak cestu budou využívat nepřetržitě. Zákaz vjezdu a vstupu platí pro všechny s výjimkou dopravní obsluhy a subjektů, které mají k cestě od jejího vlastníka vyřízené povolení,“ informovala mluvčí Správy železnic. Cestu, okolní louky a plochy stavařům pronajal Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Podle jeho ředitele Tomáše Vršky nebylo možné pro přístup techniky, složení materiálu a jeho odvozu využít jinou cestu a plochy. „Samozřejmě to omezí i nás lesníky. Pokud bude v okolních svazích problém s kůrovcem, bude těžba velmi problematická. Ale nedá se nic dělat. Oprava železničního koridoru je prostě veřejný zájem, moderní železnice. Víme, že cestu využívá velké množství cyklistů i turistů, ale jiná možnost prostě nebyla,“ řekl Vrška. Zmíněným úsekem má projíždět denně velké množství nákladních aut, která budou odvážet štěrk a zeminu při rekonstrukci podloží železniční tratě. Včetně odpadu při sanaci příkrých svahů a výměně ostění tunelů. „Lesní cesta Svitavská dostane pořádně zabrat. Stejně jako cesty Hrádková a Coufavá, kudy budou náklaďáky také jezdit. Po dokončení rekonstrukce koridoru vypočítáme míru poškození a finanční náhradu. K jejich obnově však dojde nejdřív v roce 2023,“ uzavřel ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.



