/FOTO, VIDEO/ Závodníky připomínají mnozí řidiči jedoucí po silnici mezi Blanskem a Šebrovem-Kateřinou. Ohrožení tam vnímají cyklisté i chodci. Některá auta mají na tachometru i více než sto kilometrů v hodině. Navíc jde o úsek s velkým množstvím nehod.

Kraj plánuje mezi Blanskem a Kateřinským mostem cyklostezku podél řeky Svitavy za 200 milionů. Bude dlouhá přes čtyři kilometry. Zadal zakázku na projektovou dokumentaci. | Video: Deník/Jan Charvát

Přitom cesta patří k nejvytíženějším cyklotrasám na jihu Moravy. V sezoně po ní jezdí stovky cyklistů denně. Od Kateřinského mostu dál už po lesní cestě směrem na Adamov a Brno. A to samé opačným směrem na Blansko. Tam už kolem nich ale sviští auta.

„Na lesní cestě mezi Adamovem a Kateřinským mostem je to v pohodě. Ovšem dál na Blansko jde opravdu o život. V sezoně tudy jezdím dvakrát denně za prací na kole z Boskovic do Brna. Pro některé řidiče je problém pohnout volantem s posilovačem o milimetr doleva, aby se mi vyhnuli s větším odstupem. O rychlosti ani nemluvím. Spousta z nich taky za tmy kašle na blinkry, což je v koloně aut docela problém,“ řekl Deníku například Patrik Plhoň z Boskovic na Blanensku.

Popisovaná situace se má v nejbližších letech změnit. Jihomoravský kraj plánuje mezi Blanskem a Kateřinským mostem souběžně s frekventovanou silnicí II/379 postavit zhruba čtyřkilometrovou cyklostezku. V Blansku se na ni lidé napojí u ředitelství podniku ČKD.

O tomto projektu se mluvilo dlouhá léta a cyklisté ho považovali za sci-fi. Nyní krajští radní schválili zadávací řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Záměr byl také zveřejněn v Evropském věstníku veřejných zakázek.

Náročný projekt

Vznikne tak zcela nová liniová stavba, kterou kraj postaví střídavě na pravém a levém břehu řeky Svitavy. „Předpokládáme, že celkové náklady projektu dosáhnou částky 202 milionů korun bez daně. Jedná se o mimořádně náročný projekt, který bude na čtyři etapy,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Stezka podle něj povede pod několika mosty a přechází tok řeky Svitavy. „Tu přemostí tři lávky o šířce tří metrů a jeden cyklomost. Součástí se stane i posunutí stávajícího brodu a jeho následné napojení na stezku pro chodce a cyklisty,“ doplnil náměstek Zámečník.

Stezka povede náročným terénem. Na několika místech se proto počítá s opěrnými a závěrným zdmi, které zajistí zachování komfortní šířky pro chodce a cyklisty. Navržené jsou především v nejužším místě trasy mezi železnicí a řekou. Tam budou kvůli bezpečnosti i mikropiloty.

Někteří z cyklistů jsou však k připravovanému projektu skeptičtí. Jedním z nich je například Michal Jurásek z Blanska. Po rušné silnici II/379 jezdil na kole léta za prací. S motoristy tam problémy neměl, spíš s neukázněnými cyklisty.

„Nová cyklostezka kolem řeky Svitavy je sice dobrý nápad, ale záleží, jak bude široká a kdo ji bude využívat. A hlavně v jakém množství. Ve svém okolí totiž znám několik cyklostezek, které jsou úzké, projíždí po nich spousta maminek s kočárky, bruslaři a pohybují se na nich chodci. Projet ji na kole je pak mnohem nebezpečnější než po silnici,“ upozornil muž. Za příklad dal spoj z Bílovic nad Svitavou na okraj Brna.

Připravovaná cyklostezka je součástí dálkové mezinárodní trasy EuroVelo 9 a kraj počítá při její výstavbě také s penězi z evropských fondů. Jen projektová dokumentace přijde bezmála na pět milionů bez daně.

„K dispozici by stavební povolení mohlo být do konce příštího roku, kdy počítáme s výběrovým řízením na dodavatele a se zahájením. První cyklisté by se po části stezky mohli projet v roce 2025,“ informovali krajští úředníci.

Cesta dostala pořádně zabrat

Cyklisté se v příštích dnech dočkají nového povrchu na lesní cestě Svitavská v tříkilometrovém úseku od Kateřinského mostu po adamovský splav na řece Svitavě. Tu déle než rok blokovala těžká technika, která pracovala na opravě blízkého železničního koridoru. Už tak dost zničená cesta dostala pořádně zabrat. S pracemi na novém povrchu tam začali dělníci začali minulý týden. Uzavírka je plánovaná do 1. dubna.

„Položí se tam nový koberec. Pro veřejnost je to dobrá zpráva. Pohybuje se tam velké množství cyklistů i pěších,“ řekl už dříve ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Tomáš Vrška.

Cesta je v majetku právě tohoto podniku, potažmo Mendelovy univerzity v Brně, pod kterou spadá. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je oprava součástí investice do modernizace železničního koridoru Brno – Blansko za několik miliard korun.

„Tak jako u jiných investic budou standardně zhotovitelé po dokončení stavebních prací na železnici na závěr obnovovat i části silničních cest, které byly stavbou dotčeny, například těžkou technikou,“ sdělil Gavenda.