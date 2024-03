/FOTOGALERIE/ Tady není prostor na chybu. Ve výšce mezi skálami v pondělí hasiči cvičili záchranu lidí, kteří se zasekli na lanovce Macocha v Moravském krasu na Blanensku. Vše muselo být precizní. Při ostrém zásahu by šlo o minuty.

Hasiči cvičili u Macochy záchranu cestujících z lanovky. | Video: Deník/Jan Charvát

„Procvičujeme postup, kdy se slaňujeme pomocí speciální kladky k zaseknutým kabinkám. Z nich se pak hasiči v postrojích spustí dolů směrem ke spodní stanici lanové dráhy. Před ní je automobilový žebřík s plošinou, na kterou se dostanou. Zkusíme si i variantu, kdy by tato technika nebyla k dispozici. Chlapi se pak spustí přímo na spodní stanici,“ řekl Deníku hlavní instruktor lezecké techniky jihomoravských hasičů, Josef Klučka.

Kromě profesionálních hasičů z Blanska a Brna, kteří mají v této lokalitě běžně zasahovat, cvičilo na lanovce i několik jejich kolegů ze Znojma. Podle Klučky hraje při ostrém zásahu velkou roli počasí, velmi členitý a nepřístupný terén. Lanovka totiž vede nad prudkým skalním srázem.

VIDEO: Na Macochu s kočárkem? Spodní stanice lanovky bude nově bezbariérová

„Při cvičení se snažíme nasimulovat skutečný zásah za použití lezecké techniky. Je potřeba, aby celý záchranný tým byl sehraný, jde o čas. V zimě by pak vše komplikoval mráz a sníh. Kabinky lanovky nejsou vyhřívané, a i to může záchranu cestujících ztížit. Musíme prostě počítat se vším,“ upozorňoval profesionální hasič.

Upřesnil, že podobný zásah by mělo v praxi zvládnout šest hasičů. V krajním případě i tříčlenný tým. V nouzi mohou záchranáři povolat do akce i vrtulník a cestující z kabinky vytáhnout pomocí palubního jeřábu. V minulosti už tuto variantu hasiči cvičili, ale většinou ji nepřála viditelnost a také vítr.

„Vrtulník může nad terénem kabinky rozhoupat nebo rozvířit listí, případně nečistoty z okolí. To vše může zásah hodně zkomplikovat. V poslední době se nám proto nejvíce osvědčila metoda spouštění po kladkách na vysokozdvižnou plošinu u dolní stanice. Dřív se cvičil i postup, kdy se cestující spouštěli přímo na svah a pak přepravovali nahoru do bezpečí. To bylo ale dost pracné a časově náročné,“ dodal Klučka.

Instruktor Josef Klučka.Zdroj: Deník/Jan Charvát

A kde hasiči lezci nejčastěji zasahují naostro? Například při slaňování do uzavřených bytů, kde jsou lidé v nouzi. Většinou nemohoucí nebo zdravotně indisponovaní. Často pomáhají také zraněným cyklistům nebo turistům v nepřístupném terénu. V okolí Brněnské přehrady nebo právě v Moravském krasu na Blanensku.

„Kras je specifický tím, že je zde spousta jeskyní. Úzce spolupracujeme se speleologickými záchranáři a cvičíme také záchranu lidí z podzemí,“ řekl na závěr lezecký instruktor.

Lanová dráha Macocha je v provozu od roku 1995. Je dlouhá 250 metrů a překonává převýšení 131 metrů. Dosud přepravila několik milionů turistů. Ostrý zásah tam hasiči zatím neměli.