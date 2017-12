Cukrovar ve Slavkově u Brna si vyhlédl Lidl. Kutilové z Letovic na obchod čekají

Blanensko, Vyškovsko – Dopis od řetězce Lidl dostala v uplynulých dnech radnice ve Slavkově u Brna. Chce postavit prodejnu v areálu bývalého cukrovaru.

Areál slavkovského cukrovaru, v němž má nový supermarket vyrůst.Foto: DENÍK/Adam Hrbáč

Starosta města Michal Boudný to potvrdil. „Oznámili nám, že chtějí postavit prodejnu v bývalém cukrovaru a věří, že s nimi budeme spolupracovat stejně jako ze Sparem,“ řekl.

Na supermarket v areálu Slavkované čekají řadu let. Spar měl už před dvěma lety vyřízená všechna povolení, krátce před zahájením prací se ale vedení řetězce rozhodlo, že v České republice končí.



Že ve městě vyroste prodejna Lidlu, potvrdila i mluvčí společnosti Miloslava Turková. „Bližší informace a termíny ale zatím poskytnout nemůžu,“ vzkázala.



Slavkovanka Lenka Horáčková už se na otevření obchodu těší. „Jsem ráda, že konečně dojde k tomu, že budeme mít více možností k nakupování,“ reagovala.





Podle Boudného to vypadá, že obchodní centra ve Slavkově vyrostou dvě. Tamní zastupitelé totiž na svém posledním zasedání předschválili také smlouvu s investorem, který má v plánu rozšířit Zahradní centrum v takzvané Křenovické aleji. Vzniknout by tam kromě jiného měla Billa.



Vedení města mělo proti záměru donedávna několik výhrad. Lokalita se nachází za silnicí I/50 a lidé z města by přes ni museli přecházet, což je nebezpečné. Zastupitelé proto stanovili několik podmínek, které musí obchodník splnit. Například aby městu převedl některé pozemky kvůli stavbě budoucí křižovatky, dále vybudování chodníku od přechodu až k obchodnímu centru a také třímilionovou kompenzaci na stavbu podchodu.



Ne všichni ale zvedli ruku pro. S dohodou není spokojený právě Boudný. „Při hlasování jsem se zdržel. Lokalita je nevhodná a nebezpečná, třímilionový dar náklady na bezpečný podchod nepokryjí. Můj názor podporuje i posudek dopravní policie,“ sdělil Boudný.



Záměr nyní čeká na posouzení Státního fondu životního prostředí. Kvůli aleji, kterou radnice nechala před čtyřmi lety obnovit. Dva ze stromů by totiž měly stavbě nákupního centra ustoupit. „Na alej jsme dostali pětimilionovou dotaci. Jedna z podmínek je, že ani jeden strom nesmí uschnout nebo padnout. Pokud se tak stane a nezajistíme dostatečnou kompenzaci, můžeme vracet miliony. Proto jsme poslali na fond žádost o posouzení,“ objasnila mluvčí města Veronika Slámová.





Problémy dlouhodobě řeší i na Blanensku. V Letovicích usilují o výstavbu obchodu pro kutily. Čekají ale na povolení od Povodí Moravy. „Celá věc je v řešení, takže o ní nemůžu moc mluvit, abych něco nezakřikl,“ uvedl starosta Vladimír Stejskal.



Podle posledních zpráv vypadá vše nadějně. „Je možné, že příští rok na podzim se konečně kopne do země,“ dodal.

Plánovaná obchodní centra

· Ve Slavkově u Brna vyroste Lidl, a to v bývalém cukrovaru.

· Na Křenovické má vzniknout Billa s dalšími obchody, projekt je ale stále předmětem jednání.

· Lidl bude i v Bučovicích.

· V Blansku otevře nové obchodní centrum v lokalitě Poříčí nejdříve za 2 roky.

· V Letovicích má na podzim příštího roku začít vznikat Mountfield.