Stavba přišla na 218 milionů korun a nahrazuje původní léčebnu, která dosud fungovala čtyřicet let v areálu ostrovské základní školy. Na pokrytí nákladů využil Jihomoravský kraj úvěr od Evropské investiční banky. „Pamatuji, se jak se původní léčebna stavěla. Nová musela stát spoustu peněz. Ale když jde o léčbu dětí, tak je to v pořádku. To je za mě smysluplná investice. Ať mají parádní zázemí, zaslouží si to. Až bude otevřeno i pro veřejnost, půjdu se tam podívat, zatím jsem byl stavbu omrknout jen zvenčí. Líbí se mi venkovní hřiště a také to, že to děti budou mít blíž na terapie do Císařské jeskyně,“ řekl ve čtvrtek Deníku Rovnost Vlastimír Skoták, který má v blízkosti nové léčebny rodinný dům.

BLAHODÁRNÉ KLIMA JESKYNĚ

Právě příznivé bezalergenní klima zmíněné jeskyně ozdravné zařízení využívá. Děti v podzemí při ozdravném pobytu tráví dvě až tři hodiny denně. V Císařské jeskyni cvičí, sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. „Krasová jeskyně dětem pomáhá, je to dar, který jsme dostali od přírody. My k tomu přidáváme nové zázemí. S moderními budovami a novým vybavením, školou, bazénem, přírodní relaxační zónou a hřišti. Pro nás jako kraj je to zároveň pilotní projekt, od kterého se do budoucna můžeme odrazit. Rád bych poděkoval také předchozímu vedení kraje, které ho naplánovalo a připravilo,“ uvedl při slavnostním otevření jihomoravský hejtman Jan Grolich.

První turnus pacientů nastoupí 1. března. Při měsíčním pobytu se děti v léčebně také učí. Nově v ní mají samostatné učební prostory se čtyřmi třídami. Dosud totiž musely na výuku přecházet do ostrovské základní školy. I do jeskyně je to mnohem blíž, zhruba dvě stě metrů. K dispozici má léčebna také vlastní kuchyni a dvě jídelny na výdej zhruba stovky obědů, osmdesáti svačin, snídaní a večeří denně.

Zdroj: Jan Charvát

Velkým bonusem je sauna a vnitřní bazén se slanou vodou. „Teplota vody je v bazénu mezi sedmadvaceti až dvaatřiceti stupni. Má rozměry pět krát dvanáct metrů s hloubkou metr třicet. Děti ho využijí při rehabilitaci. Je to obrovský posud v zázemí a službách oproti původní léčebně. Věřím že dětem se tu bude moc líbit. Budou tady mít více pohybových aktivit. Venkovní hřiště jsou nádherná,“ řekla jedna z ostrovských zdravotních sester Eva Vašíčková.

Loni ostrovská léčebna se speleoterapií oslavila čtyřicet let. Původně byla založena jako provizorní pro výzkum této nové metody. Nestorem ostrovské speleoterapie byl lékař Drahoslav Říčný a jeho kolega Pavel Slavík, který zmíněnou léčebnu dlouhá léta vedl. Už tehdy se mluvilo o projektu moderní ozdravovny s několika budovami využívající blahodárné klima jeskyní v Moravském krasu. Jejího otevření se bohužel ani jeden z těchto odborníků nedožil. Do ostrovské léčebny jezdila před pětatřiceti lety jako školačka například Blanka Mikešová z nedalekého Adamova. „Pobyt v léčebně a jeskyní klima mi moc pomohly. Naučila jsem se správně dýchat. Měla jsem astma a alergie. Už tehdy se mluvilo o tom, že je léčebna v provizorních prostorách a postaví se blíž k jeskyni. Děti i personál si nové zázemí zaslouží,“ poznamenala žena.

OCENĚNÝ PROJEKT

Ozdravné zařízení nyní rozšířilo kapacitu pro léčbu nejmenších dětí a jejich doprovod. Nově nabízí ubytování celkem 78 osobám. Dětem a jejich doprovodu. Ročně ostrovskou léčebnou prošlo mezi šesti až sedmi stovkami dětí. Tento počet by měl zůstat zhruba stejný, protože léčebnu limituje kapacita Císařské jeskyně. „Léčba atopického ekzému je stálý problém. V současnosti ale evidujeme nárůst alergických onemocnění. Čtyřtýdenní pobyt v léčebně se speleoterapií příznivě podpoří imunitní systém nemocných dětí. Dochází ke zlepšení chronického onemocnění a redukci léků,“ informovala ředitelka Jihomoravských dětských léčeben Kateřina Bednaříková.

Komplex dětské léčebny využívá obnovitelné zdroje energie a má nízké provozní nálady. Projekt získal také několik ocenění. Je ohleduplný nejen k životnímu prostředí, ale především k dětem. Nechybí tou například inovativní stropní vytápění, které omezuje usazování prachu. Řízení teploty je řešeno individuálně pro jednotlivé místnosti a systém kontroluje i míru vlhkosti.

Jak původní léčebnu u ostrovské základní školy nyní kraj využije, ještě není jasné. Nedávno se nabízel bezúplatný převod na obec, která na stavbu nové ozdravovny poskytla pozemky. Podle ostrovského starosty o prostory projevila zájem krajská příspěvková organizace Sociální služby Šebetov. Na Blanensku zajišťuje domov pro osoby se zdravotním postižením, se zvláštním režimem a chráněné bydlení. „Léčebnu u naší školy by využily pro podobné účely. Ještě to není rozhodnuté. My jsme uvažovali o záměru sociálního bydlení. Šlo nám o to, aby kraj případně objekt neprodal a nebylo tam něco jiného. Z toho důvodu jsme o něj měli zájem, ale žádný konkrétní projekt jsme nevypracovali,“ řekl Hudec.

Dodal, že výstavba léčebny urychlila nutnost rozšíření obecní čistírny odpadních vod v řádu desítek milionů korun. Letos budou Ostrovští vybírat stavební firmu a počítají kromě státní dotace také s podporou kraje.