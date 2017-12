Čtvrtá vánoční plavba: v lomu plaval tank, vor z lahví i otužilci

Blansko /REPORTÁŽ/ – Zatopený lom na okraji Blanska je mezi plavci v létě vyhlášený průzračnou a osvěžující vodou. Na Štědrý den je zase v posledních letech ve znamení recesistické vánoční plavby. Tu před časem odstartovala skupina lidí, co se pohybují okolo blanenského cestovatelského festivalu Rajbas. Dobrodruhové, extrémní sportovci a otužilci. A ve světle neotřelých zážitků a originální atmosféry, které Rajbas každý rok servíruje už bezmála dvacet let, vypadá i vánoční plavba. Letos se koná už po čtvrté.

Je neděle krátce před devátou ráno a k zatopenému lomu přijíždí osobní auto s přívěsným vozíkem. Na něm je vor sestrojený z prázdných plastových lahví a barelů od pitné vody. „To je náš legendární plastový prám, se kterým jsem spluli před časem řeku Svitavu od pramenů až do Blanska,“ usmívá se Zdeněk Novák z Blanska.

Jeho parťák Michal Pekárek chce na hladinu vyplout v plechovém sudu umístěném uprostřed obří pneumatiky. „Obě plavidla jsou šetrná k přírodě. Na ruční pohon,“ říká Pekárek.

Na vodě už v tu chvíli plave bizarní plavidlo v podobě tanku. Z polystyrenu. Z miniaturní kajuty vystrkuje jediný pasažér a kapitán v jedné osobě křovinořez. Ten jako lodní šroub funguje báječně. S kormidlem už je to horší. Zato z hlavně pálí tank gejzír barevných raket náramně.

Postupně přicházejí další účastníci vánoční plavby. Na břehu je rázem nafouknutá kánoe s malým stanem. „Je to tak trochu recese, ale hlavně setkání lidí, co se motají kolem festivalu Rajbas. Setkáme se, popřeme si pěkné svátky a uvaříme punč. Vše odstartovala před lety naše plavba s plastovým vorem od pramenů Svitavy. Natočili jsme o tom krátký film a kamarádi chtěli vor se šlapacím kolem jako motorem vidět v akci. Jediný volný termín byl Štědrý den dopoledne. A vidíte, stala se z toho tradice,“ vypráví přírodovědec a cestovatel Zdeněk Špíšek.

Na břehu už se mezitím převléká skupina otužilců. Z brněnského oddílu Fides i místních nadšenců a příznivců otužování. „Dneska je teplo. Dost nad nulou a voda má kolem tří čtyř stupňů. Chodím do lomu plavat pravidelně celý rok. Ještě před pár dny tady byl ledový škraloup, ale už roztál. To loni jsme museli led vysekávat, aby se dalo vlézt do vody,“ vysvětluje otužilec Jan Šmerda z Blanska.

Bizarní plavidla a otužilce ve vodě pozorují u zábradlí kolem lomu desítky lidí. „Já bych tam nevlezl ani za zlaté prase. Jsou to borci,“ chválí jeden z diváků.

Do vody se noří i blanenský hokejový trenér Jindřich Král. Ten je určitě z pobytu na zimním stadionu na chlad zvyklý. „Nebylo to zase tak hrozné. Dalo se to,“ směje se při výstupu z vody.

Okolo projíždějící mezinárodní rychlík zdraví houkáním všechny účastníky vánoční plavby. Otužilci jsou z vody venku a plavidla míří do přístavu. Všichni si přejí pěkné svátky a popíjejí punč. Pak se všichni rozcházejí a spěchají domů k vánočním stromkům. Tak zase za rok ahoj!