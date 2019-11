Desítky stánků prodejců čokolády ve všech možných i nemožných podobách z celé repoubliky lákají v sobotu k zastavení. Jejich vzhled přitahuje pozornost a hlavně dráždí chuťové buňky nejen dětem, ale i dospělým. „Nejvíc nás zaujaly makronky, které známe ze svateb. Doma bych si je upéci netroufala,“ myslí si Kateřina Škroupová a dodává, že s blížícími se Vánocemi je to inspirativní akce.

Je v doprovodu svého manžela, přitom nespouští oči z rok a půl staré dcery Kristýny, která by si všechny krásně barevné cukrovinky nejradší osahala a strčila do úst. Právě makronky byly hvězdou festivalu a u stánků s nimi se tvořily největší fronty. „Nejvíc se prodává slaný karamel, ten jsem vyprodala už v pátek a dnes jsem měla už jen pár kousků, které už jsou také prodané,“ říká Kateřina Račkvá

. Dále si pochvaluje, že jdou na odbyt makronky s příchutí kiwi, které udělala jako limitovanou edici vyrobenou na zkoušku do Blanska. Její experiment vyšel a zákazníci se k ní prý vracejí, že má nejlepší makronky ze všech. Tato barevná kolečka se sávají nekorunovanými královnami festivalu.

Další opěvovanou a vyhledávnou delikatesou jsou pralinky. „Nejvíce jde na odbyt slaný karamel a vyjimečně chilli. Na všech festivalech chilli moc nejede, ale tady mají lidé asi rádi ostré,“ podivuje se Marek Váňa z Čokostky, Jejich čokoládovna v Olomouci vyrábí prémiové pralinky a v jejich inventáři zákazníci najdou jak nápadité pralinky s lentilkami, tak i netradiční s levandulí. Jeho slova potvrzuje i další prodejkyně pralinek a lanýžů. „Nejvíce jde chilli s pepřem a taky příchuť koňaku,“ říká Barbora Pulecová.

Na festivalu přijdou na své i kutilové, anebo vyznavači adrenalinu. Oni sami, či jejich blízcí jim na festivalu mohou pořídit sadu nářadí a také potřeby pro horolezce, jako karabiny, nýty a lana. „Jsme schopni zhotovit potřeby z jakéhokoliv oboru lidské činnosti,“ chlubí se Andrej Pospíšil.

Nemalý zájem je i u stánku s čokoládovým pivem a vínem. Ne nadarmo. Slovo čokoláda má původ v aztéckém výrazu xocolātl , neboli hořké pití, což ale v podání sladkých alkoholických nápojů značky Kamelie není zcela pravda. Jejich sladká čokoládová vína jsou oblíbená po celý rok, kdežto pivo je prý spíše festivalovou záležitostí.

Uzdu své fantazie na festivalu nepouštěli jen vystavovatelé, ale i děti. Pod vedením blanenského Domu dětí a mládeže si zde děti mohly zkrátit dlouhou chvíli kreslením. Jak jinak, než z čokolády. „Je to hořká čokoláda smíchaná s vodou a překvapivě to funguje jako vodovky,“ líčí Jakub Kostka z Domu dětí a mládeže Blansko Šestiletá Andejka Hájková se pouští do tvoření na jejím výkresu se začíná objevovat mřížzkovaný obdelník. Není jediná, kdo na dnešní akci díky výtečné pochoutce zapomněla na svět. Rodiče oceňují, že se pro zpestření děti mohly nechat pomalovat obličej povětšinou zvířecími motivy. Baví i vystoupení balonkáře Toma, který z balonků vyrábí zvířátka.

Na festivalu nechybí ani ukázka z kulinářského umění šéfkuchaře Marka Váňi. Návštěvníci se tak mohli naučit například kuřecí Mole s Fatalii Yellow a čokoládou, či z polévku z červené řepy s malinami a bílou čokoládou. Překvapivá byla i kombinace vepřové kýty s čokoládou.

Pořadatel akce Francouz Chris Delattre si na nezájem o čokoládu stěžovat nemůže a dál obráží česká a moravská města se svými sladkými festivaly a show.

RENATA SPOTZOVÁ