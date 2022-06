Co dělá policista? Muži a ženy zákona zvou zájemce na svá policejní oddělení

Policisté na Blanensku hledají do svých řad nové kolegy. Ve třech městech pořádají začátkem června dny otevřených dveří. První je na programu tento čtvrtek od čtrnácti do osmnácti hodin na obvodním oddělení v Letovicích. To se nachází na Masarykově náměstí číslo sedmnáct.

Ukázky policejní práce. Ilustrační foto. | Foto: Markéta Černá