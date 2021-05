Co dál s městským špitálem? „Podmínkou čehokoliv dalšího je zachování rozsahu a kvality péče v boskovické nemocnici. Měla by ale začít vážná diskuze, jak se k nemocnici postavit do budoucna. Všem nám je jasné, že pro město velikosti Boskovic je v současném modelu dlouhodobě těžko udržitelná,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek (ODS).

Na zastupitelstvu řekl, že sám za svou osobu navrhne, aby město jednalo s krajem o převodu. O něj už Boskovičtí žádali neúspěšně před čtyřmi lety. Tuto variantu však auditoři nedoporučili. „Ekonomická bilance této varianty významně závisí na podmínkách vyjednaných s Jihomoravským krajem. Za uvažovaných podmínek by ale znamenala velkou majetkovou ztrátu města,“ informoval ve zprávě za auditorskou společnost Deloitte Advisory Filip Neterda.

Jako příklad uvedl převod Nemocnice Litoměřice Ústeckému kraji. Cenu za provozní společnost stanovil znalec a budovy tamní nemocnice získal kraj bezúplatně. Hodnotu boskovického areálu odhadli auditoři na 300 milionů korun. „Předpokládáme, že vzhledem ke skutečnosti, že Jihomoravský kraj v koncepci zdravotnictví s převzetím Nemocnice Boskovice nepočítá, může transakce proběhnout nejdříve v roce 2025. Do té doby nese město náklady na investice a dotace provozu. Po transakci přejde na kraj provoz i budova. Kraj tak ponese veškeré náklady na zajištění investic a případné dotování provozu. Městu se v důsledku uvažované transakce předáním budovy nemocnice sníží hodnota dlouhodobého majetku,“ dodal Neterda.

Každoroční dotování

Nemocnice Boskovice sice vykazuje v posledních letech několikamilionový zisk, město ji ale každoročně dotuje. Výhled do dalších pěti let to ročně odhaduje na částku 20 milionů. Z toho přes 13 milionů do obnovy budov a zbytek poputuje na provoz. Kolem 9 milionů pak město ročně inkasuje od nemocnice za pronájem budov. Při zachování současného stavu musí město v příštích letech podle auditorů počítat s investicemi kolem 60 milionů korun a to je velká zátěž.

Jako nejvýhodnější řešení ve střednědobém i dlouhodobém horizontu doporučili variantu převodu městské společnosti soukromému provozovateli za úplatu a ponechání budov v majetku města. „To už jsme si v minulosti vyzkoušeli a jak to dopadlo. Jásali jsme tehdy, že si nemocnici někdo vezme. Nedívali jsme se nalevo napravo. Byli jsme hloupí. Ale poučili jsme se. Jako řešení vidím dobrou smlouvu s provozovatelem na majetku města, aby se nám to nerozkutálelo pod rukama jako v minulosti,“ řekl boskovický zastupitel Pavel Vlach (TOP 09).

Nemocnice Boskovice zaměstnává kolem 500 lidí a má přibližně 250 lůžek. Ve městě funguje od roku 1958. V roce 1992 získalo státní zdravotnické zařízení město. V roce 1996 začala nemocnici provozovat společnost Brumeda, později IN Boskovice a to až do roku 2006, kdy skončila v konkursu. Nemocnici pak převzala městská společnost Nemocnice Boskovice.