ČKD Blansko zruší vlečku a přejezdy. Chátraly bez využití. Řidiči se radují

/VIDEO/ Tři přejezdy pryč. A také zhruba tři kilometry kolejí zchátralé vlečky. To vše má z blanenské ulice Gellhornova, jak už Deník Rovnost informoval, kompletně zmizet do konce příštího roku. Jako první těžká technika odstraní kolejiště u blanenské slévárny Ernst Leopold pod kopcem místní části Lažánky. Silničáři tam pak položí nový asfalt na zhruba půlkilometrovém úseku silnice, a to od křižovatky na Skalní mlýn po Lažánky.

Závody ČKD Blansko zruší vlečku v Gellhornově ulici. Se třemi přejezdy a třemi kilometry kolejí. | Video: Deník/Jan Charvát

„Myslím si, že pro motoristy je skvělá zpráva, že se majitel areálu blanenských strojíren dohodl s úředníky na odstranění nevyužívané vlečky. Já přes ni jezdil vždy krokem. Teď s osobním a dřív i s nákladním autem. Přejezd pod Lažánkami byl léta v katastrofálním stavu, provizorní opravy nikdy dlouho nevydržely a je dobře, že zmizí. Století páry je pryč, vlečky se ruší po celé republice, na řadě míst je nahrazují kamiony,“ řekl bývalý profesionální řidič Vladimír Vaněk z Klepačova. Drážní úřad vydal povolení k odstranění stavby dráhy. „Stavba bude odstraněna postupným rozebráním, bez použití trhavin,“ stojí v oznámení Drážního úřadu, které má redakce k dispozici. Parkoviště u nádraží v Adamově ještě chrání pásky, řidiči tam zaparkují v květnu Přejezdy bývalé vlečky patřily společnosti ČKD Blansko strojírny, která však skončila v insolvenci. Celý průmyslový areál pak v dražbě před časem získal nový majitel. Vlastníkem staveb je nyní společnost s ručením omezeným Závody ČKD Blansko. „Ke zkrácení vlečky dochází zejména z důvodu jejího nízkého vytížení, ať už mimo nebo uvnitř areálu. Dále pak kvůli vysokým servisním nákladům na údržbu takto rozsáhlé stavby,“ uvedla ředitelka areálu zmíněných závodů Tereza Svobodová. Dodala, že původní vlastník se snažil, než skončil v insolvenci, jednotlivé přejezdy opravovat a udržovat. Přejezd pod Lažánkami pak nemá úplně ideální sklon. V kombinaci s růstem, zejména kamionové dopravy, došlo k jeho postupnému poškození a neuspokojivému technickému stavu. „Následné insolvenční řízení, trvající až do září roku 2020, umožňovalo pouze velmi omezené a lokální opravy přejezdu. Nyní se podařilo úspěšně vyřešit všechny legislativní požadavky a obdrželi jsme souhlas se zkrácením vlečky a tedy s odstraněním části stavby,“ upřesnila Svobodová. ČKD Blansko Holding v problémech: zmrazené akcie a dluhy. Majitel? Ruský podnik Demolici kolejového svršku zaplatí společnost Závody ČKD Blansko. Přesné náklady zatím nejsou vyčíslené. Oprava silnice pak bude v režii krajských silničářů. Šéf severní oblasti Miloš Bažant řekl, že na opravu silnice od křižovatky na Skalní mlýn po Lažánky už mají vybranou firmu. „Práce musíme zkoordinovat s majitelem vlečky, který bude odstraňovat koleje. Na vytrhané kolejiště dáme podkladní vrstvy a natáhneme nový asfalt na úseku asi půl kilometru k Lažánkám. Upravíme také svah s korytem potoka. Celkem to bude stát kolem dvou milionů korun. Myslím, že kolem letních prázdnin by mohlo být hotovo,“ sdělil za silničáře Bažant. Oprava dalších úseků silnice v ulici Gellhornova přijde po vytrhání kolejí na řadu později. Letos podle všeho ne. „Neplánujeme tam velké souvislé opravy. V jednom místě je potřeba opravit také rozbitou zeď, to už ale má návaznost na plánované budování cyklostezky kolem areálu strojíren. Tu připravuje město, nevím, v jaké je to nyní fázi,“ dodal Bažant. Konec unikátní vlečky na výstaviště v Brně: vadí rozšíření silnice i výstavbě Starosta Blanska a zároveň krajský radní pro dopravu Jiří Crha Deníku Rovnost sdělil, že o cyklostezce se v této lokalitě uvažuje až ve vzdálenějším časovém horizontu. Přednost má projekt cyklostezky z Blanska směrem k Adamovu kolem řeky Svitavy. „Že problematické přejezdy v Gellhornově ulici zmizí, jsme rádi. O jejich odstranění jsme jednali dlouho. Město ale není majitelem a v případě předchozího vlastníka vše komplikovalo insolvenční řízení. Se silničáři je dohodnuté, že po odstranění nejproblematičtějšího přejezdu u slévárny opraví také půlkilometrový úsek silnice, který už byl dost rozbitý,“ poznamenal Crha.

