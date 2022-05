Podle řady místních na tom strojírenský podniku už delší dobu není dobře. Má méně zakázek i pracovníků. V areálu u říčky Punkvy také firma opustila část dřívějších prostor. Nikdo z oslovených zaměstnanců však současný stav komentovat nechtěl. „Vypadá to, že omezují výrobu, ve které se už propouštělo. Možná, že se turbíny budou v Blansku do budoucna jen projektovat a vyrábět jinde. Kdo ví. Asi je také dost drtí raketový nárůst cen energií. Nebo případné sankce ruských majitelů spojené s válkou na Ukrajině a možné problémy s bankovními zárukami na zakázky,“ řekl Deníku jeden z pracovníků z oboru v regionu. Přál si zůstat v anonymitě.

Vedení holdingu s redakcí Deníku delší dobu nekomunikuje a na zaslané otázky neodpovídá. Vyjádření k současné situaci se do úterní uzávěrky nepodařilo získat. Původní podnik ČKD Blansko proslul výrobou vodních turbín a zařízení vodních elektráren. V minulosti zaměstnával tisíce lidí. Před několika lety se ocitl v konkurzu se stamilionovými dluhy. V dražbě jeho areál za necelých dvaaosmdesát milionů korun získala brněnská společnost Factories – T.N. Většinu plochy měla od bývalých strojíren pronajatou právě nástupnická společnost ČKD Blansko Holding. „Holding má několik měsíců po splatnosti za energie a nájem. Opakovaně jsme jednali o nápravě. Z dluhu zatím splatili jen nepatrnou část. Byli jsme domluveni, že k vyrovnání dojde v těchto dnech. Zatím se tak nestalo. Zvažujeme právní kroky,“ uvedl v úterý odpoledne jednatel Factories – T.N. Tomáš Novotný s tím, že se jedná o částku v jednotkách milionů korun.

ČKD Blansko se už do konkurzu dostalo před více než dvaceti lety, kdy v jeho čele stál Josef Bednář. Později kvůli tomu přišly o práci stovky lidí. Osobou tehdejšího generálního ředitele se soudy zabývaly čtrnáct let. Nakonec dostal pětiletý trest za zneužití informací v obchodním styku. Podle něj bylo vyhlášení konkurzu na ČKD Blansko v roce 1997 na objednávku. „Kvůli podjatosti došlo během řízení k vyloučení soudkyně, která konkurz prohlásila. Na správě majetku se pak vystřídali dva správci,“ popsal tehdejší situaci Bednář.

Historie blanenských strojíren sahá až do roku 1698, kdy na blanenském panství založil jeho tehdejší majitel hrabě Gellhorn první hamr na zpracování železné rudy. Pět let po druhé světové válce vzniká samostatný národní podnik ČKD Blansko. Po celém světě ho proslavila zejména výroba turbín do vodních elektráren.

Jeho věhlas v devadesátých letech minulého století postupně povadl. Podnik stagnoval, vyklidil své pozice na trzích a začal propouštět zaměstnance. V roce 1991 byla založena akciová společnost ČKD Blansko, a. s. Jednotlivé provozy strojírenského gigantu byly postupně privatizovány a strojírenská výroba se rozdrobila mezi několik dalších společností.

V roce 2001, byla založena společnost ČKD Blansko Strojírny, a. s., která byla novodobým pokračovatelem dlouholeté tradice blanenských strojíren a železáren v údolí řeky Punkvy. O šest let později vzniká společnost ČKD Blansko Holding, a.s., která sdružovala divize Hydro, Karusely, Wind a výrobní divizi Strojírny. V březnu 2010 pak společnost ČKD Holding koupil od skupiny J&T jeden z předních ruských průmyslových podniků Tjažmaš.