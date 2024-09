„Už tam napracuji, budoucnost společnosti byla velmi nejistá. Nebyl jsem jediný, kdo to zabalil. Odešel jsem v klidu, firma mi nic nedlužila. V minulosti se tam rozprodala značná část vybavení včetně klíčových strojů. Nebyly zakázky, propustily se desítky lidí. V poslední době podnik přežíval z kooperace na zakázkách jiných firem. V Blansku se pro ně vyráběly různé komponenty. Šlo to ale postupně od desíti k pěti a i těchto zakázek začalo ubývat,“ řekl Deníku jeden z bývalých zaměstnanců. Přál si zůstat v anonymitě, redakce ho zná.

Desítky věřitelů

Z údajů v insolvenčním rejstříků vyplývá, že ČKD Blansko Holding má vyšší desítky věřitelů. Obchodním partnerům dluží přes 56 milionů korun, nezajištěné závazky z úvěrů a půjček dosahují částky téměř 254 milionů, na výplatách podnik v momentu podání návrhu nedlužil. Společnost nevlastní nemovitý majetek, movité věci vyčíslil na hodnotu necelých 19 milionů, necelých 5 milionů má pak v zásobách.

„Naše pohledávky samozřejmě přihlásíme. V posledních měsících jsme si důsledně hlídali platební morálku holdingu, takže jeho dluhy vůči nám nejsou v řádu milionů. Je to méně, něco z minulosti už poplatili. Uvidíme, co bude dál a jak bude postupovat insolvenční správce. V námi pronajatých prostorách se pracuje, ale nedokážu rozklíčovat, jestli se jedná přímo o zaměstnance holdingu nebo někoho jiného, který je s ním propojený. Nevím, jestli tam v tuto chvíli něco opravují nebo kompletují k turbínám. Není to tak, že by soud poslal firmu do úpadku a zhaslo se tam,“ okomentoval v pátek situaci jeden z věřitelů, jednatel společnosti Factories – T.N. Tomáš Novotný.

Právě jeho společnost areál původních blanenských strojíren před časem získala v dražbě za necelých 82 milionů korun. Většinu plochy měla tehdy pronajatou právě nástupnická společnost ČKD Blansko Holding. Ta Novotnému už v minulosti dlužila za nájem, energie a ostrahu objektů.

Vyjádření holdingu, se stejně jako v minulých případech nepodařilo redakci získat. U krajského soudu v Brně zároveň stále ještě není ukončeno insolvenční řízení s akciovou společností ČKD Blansko Strojírny, která před lety skončila v konkurzu se stamilionovými dluhy a do zmíněného holdingu patří.

Zmrazení akcií

Jediným akcionářem společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. je ruská akciovka Ťažmaš. Jako předseda představenstva tam v této chvíli vystupuje Yaroslav Okhatrin. V insolvenčním návrhu uvedl, že tradiční podnik poslaly do kolen mezinárodní sankce ohledně válečného konfliktu na Ukrajině, zmrazení akcí a také útlum v daném odvětví kvůli dopadům epidemie koronaviru. O tom už Deník Rovnost v minulosti také informoval.

„V důsledku probíhajícího vojenského konfliktu na Ukrajině a souvisejícího rozšiřování uplatňovaných sankcí vůči Ruské federaci bylo Finančním analytickým úřadem vydáno rozhodnutí, podle kterého jsou akcie dlužníka považovány za majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce,“ informoval předseda představenstva.

Zástupci blanenského podniku již dříve uvedli, že v této souvislosti byl rovněž jedinému akcionáři, společnosti Ťažmaš, uložen zákaz převedení akcií a jakékoliv další dispozice s nimi. „Ačkoliv tedy dlužník nebyl mezinárodními sankcemi zasažen přímo, přesto byl s ohledem na osobu svého jediného akcionáře v důsledku sankcí vyloučen z řady tendrů na zakázky, které představovaly jeho pravidelný zdroj příjmů dlužníka,“ informovali.

Podle jejich vyjádření v důsledku zpřísněni sankčního režimu došlo ke zrušení veškerých bankovních účtů strojíren. Žádná z českých bank jim nebyla údajně ochotna otevřít bankovní účet. „Což dělá provozování podniku a plnění zákonných povinností vůči věřitelům, zaměstnancům, státu a uspokojení věřitelů zcela nemožným," tvrdil Yaroslav Okhatrin.

Obří ztráta

Ten donedávna figuroval na čelní pozici také v jiné akciové společnosti. Jednalo se o podnik ČKD Blansko se sídlem v brněnské Mokré Hoře. Založený byl už před zhruba osmi lety. Ovšem v závěru loňského roku v něm došlo ke změnám na vedoucích pozicích. Z nich zmizel právě Yaroslav Okhatrin a jako majitele ho nahradil Bulhar Boris Fridman. Má to souvislost s výše uvedenými mezinárodními sankcemi a je propojené s holdingem v Blansku?

„Už dřív se ve spojitosti s ČKD Blansko Holding povídalo, že byly snahy o firmu s jiným než ruským majitelem, kvůli sankcím. Jestli je to tento model, netuším. Vím, že po válce na Ukrajině přišel podnik o velké zakázky a dostal se do problémů. Zrušil prakticky celou výrobu, prodal stroje a propustil dělníky. Takže teď tam už na velké zakázky nejsou lidi ani vybavení. Právě inženýring byla cesta, jak nějakým způsobem v okleštěné podobě přežít,“ dodal již dříve jeden ze zdrojů Deníku.

Podle soudu měl holding v loňském roce čistý obrat přes 200 milionů korun. Za rok 2022 skončil ve ztrátě přes 262 milionů a o rok dříve byla v mínusu přes 55 milionů. ČKD Blansko se už do konkurzu dostalo před více než dvaceti lety, kdy v jeho čele stál Josef Bednář. Později kvůli tomu přišly o práci stovky lidí. Osobou tehdejšího generálního ředitele se soudy zabývaly čtrnáct let. Nakonec dostal pětiletý trest za zneužití informací v obchodním styku. Podle něj bylo vyhlášení konkurzu na ČKD Blansko v roce 1997 na objednávku.

„Kvůli podjatosti došlo během řízení k vyloučení soudkyně, která konkurz prohlásila. Na správě majetku se pak vystřídali dva správci,“ popsal tehdejší situaci Bednář.

Historie blanenských strojíren sahá až do roku 1698, kdy na blanenském panství založil jeho tehdejší majitel hrabě Gellhorn první hamr na zpracování železné rudy. Pět let po druhé světové válce vzniká samostatný národní podnik ČKD Blansko. Po celém světě ho proslavila zejména výroba turbín do vodních elektráren.

Jeho věhlas v devadesátých letech minulého století postupně povadl. Podnik stagnoval, vyklidil své pozice na trzích a začal propouštět zaměstnance. V roce 1991 byla založena akciová společnost ČKD Blansko, a. s. Jednotlivé provozy strojírenského gigantu byly postupně privatizovány a strojírenská výroba se rozdrobila mezi několik dalších společností.

V roce 2001, byla založena společnost ČKD Blansko Strojírny, a. s., která byla novodobým pokračovatelem dlouholeté tradice blanenských strojíren a železáren v údolí řeky Punkvy. O šest let později vzniká společnost ČKD Blansko Holding, a.s., která sdružovala divize Hydro, Karusely, Wind a výrobní divizi Strojírny. V březnu 2010 pak společnost ČKD Holding koupil od skupiny J&T jeden z předních ruských průmyslových podniků Tjažmaš.

Obnova Tylexu

Do velkých potíží se nedávno dostal také další z tradičních podniků na Blanensku, textilka Tylex. Areál zkrachovalé továrny v Letovicích na Blanensku však už má nového majitele. Od města ho za více jak 49 milionů korun koupila firma Ronytrans. Zmíněná společnost má provozovnu nedaleko Letovic, v kunštátské části Rudka. Působí v oblasti autodopravy, pracovních strojů a stavební činnosti. Od insolvenčního správce nedávno koupila také ochrannou známku tradičního podniku i strojní vybavení. V sedmitisícovém městě plánuje obnovit výrobu záclon, krajek a technických textilií. Pod značkou Tylex už obchoduje.

„S areálem se postupně seznamujeme. Zjišťujeme stav budov a okolí. V řádu měsíců bychom chtěli obnovit textilní výrobu a zachránit značku Tylex. Pod ní už prodáváme Přesný termín zahájení výroby vám neřeknu, velkou roli v tom hrají energie a také zaměstnanci, které teprve sháníme. Do výroby, obchodu i managementu. Zatím přebíráme podnik prakticky bez zaměstnanců. Po obnovení výroby bychom rádi počítali s vyššími desítkami pracovníků. A co bychom chtěli vyrábět? Krajky, záclony, technické textilie a také zkusit prorazit s dalšími kvalitními výrobky, musí to ale dávat ekonomicky smysl,“ řekl krátce po obchodní transakci s městem jednatel Ronytrans Jiří Bednář.

Areál chce kromě obnovy textilky postupně využít také k dalším aktivitám společnosti a oba podniky postupně ještě více rozvíjet.

„Letovice jsou pro podnikání ideální místo. Jsou u hlavních tahů. Jak na silnici tak na železnici. Pro naši skupinu se jedná o výhodnou lokalitu. Bydlím a podnikám v tomto kraji, Tylex jsem vždycky vnímal jako českou značku vysoké kvality a letité tradice. To chci zachovat a posunout ještě dál, nejde mi o nějaký krátkodobý efekt. Myslím, že české podniky by neměly mizet a podpora českého průmyslu by měla být větší. S jejich koncem totiž chřadne i region. Zaměstnávají místní a peníze tu zůstávají,“ dodal Bednář.