„Zatím se nejedná o žádný krizový stav. Nehrozí, že by se nemohly na kanalizaci připojovat další domy a průmyslové objekty. Nemůžeme však vyloučit, že by k tomu v několika příštích letech nemohlo dojít. Rozšíření čistírny proto musíme intenzivně řešit,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Současná čistírna funguje téměř patnác let a město na ni od té doby mimo jiné napojilo nemocnici a také místní část Mladkov. „Na čistírnu se napojila řada průmyslových areálů a nových domů. V současnosti je přetížená a její zatížení se každoročně zvyšuje. V budoucnu se ve městě navíc počítá s další rozsáhlou výstavbou. Provoz čistírny je stále energeticky náročnější. Nehledě na to, že se zpřísnila legislativa ohledně zpracování a vypouštění odpadních vod,“ vyjmenoval hlavní důvody nutných úprav výrobně-technický náměstek boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Pavel Mikulášek.

Současný odhad nákladů na úpravy čistírny se pohybuje kolem částky sto milionů korun. Čistírna by pak mohla zpracovat asi o polovinu odpadních vod víc, než nyní. Projekt připravuje Svazek vodovodů a kanalizací. Boskovičtí se na nákladnou investici pokusí sehnat dotace. „Pokud dotaci nezískáme, můžeme úpravy rozdělit na několik etap. V takzvané plusovosti máme na účtu Svazku vodovodů a kanalizací zhruba dvacet milionů korun,“ upřesnil boskovický starosta. Dodal, že pokud bude mít město všechna potřebná povolení, stavět by se mohlo začít už koncem příštího roku. Aktuálně je vydáno územní rozhodnutí. V jednání je také připojení sousední Skalice nad Svitavou.

Do stavby nové čistírny odpadních vod se už pustili dělníci v nedalekých Lysicích. Bude stát necelý kilometr od původní, která už byla zastaralá a hlavně nestačila svou kapacitou. Se stavbou za zhruba osmasedmdesát milionů by měli být stavbaři hotovi na konci příštího roku. Jedna z variant počítala s tím, že bude společná i pro sousední Drnovice a Voděrady. Nakonec bude sloužit jen Lysickým. „Stavbou nové čistírny v jiné lokalitě se také uvolní prostor mezi ulicí Boskovická a Brněnská, kde se v budoucnu mohou stavět další domy,“ uvedl lysický starosta Pavel Dvořáček.

Se splašky měli v minulosti také problémy v Moravském krasu. Tam po silnějších deštích tekly do podzemí ze zastaralé čistírny v Rudici. Do unikátního jeskynního systému Rudického propadání a Býčí skály v Moravském krasu. Nyní je obec napojená na rozšířenou čističku v sousedních Jedovnicích. Tu slavnostně otevřeli letos na jaře. „Je to krok správným směrem. Původní čistírna v obci už nestačila. U nás nebyla oddělená kanalizace. Stačilo, aby víc zapršelo a splašky tekly do podzemí krasu. Varianta napojení na společnou čistírnu je pro obec navíc ekonomičtější varianta,“ uvedl jeden z tamních obyvatel Eduard Hofmann.