Církevní restituce: Zdanit, plánují komunisté. Jihomoravské osobnosti jsou proti

Jižní Morava /ANKETA/ - Je to víc než rok, co se do rukou farnosti ve Veverské Bítýšce na Brněnsku vrátil vzácný obraz Madony z Veveří na Brněnsku. Madona byla jen jedním z případů, kdy v kraji díky církevním restitucím získala církev zpět svůj dříve zabavený majetek. Nyní společnost názorově rozděluje návrh komunistů dodatečně zdanit finanční náhrady za nevydaný majetek při církevních restitucích. Jak řekli Brněnskému deníku Rovnost v Panelu Deníku jihomoravské osobnosti, většině se tento návrh nelíbí.

Jedním z těch, kteří jej označují za nevhodný, je ředitel Moravské galerie Jan Press. „Díky církevním restitucím došlo k navrácení majetku, který stát církvím ukradl. Vrácení majetku nebo peněz je právním krokem, který to nějak odčiňuje a už jen z logiky věci proto nemůže být zdaněn,“ poznamenal. Zástupci římskokatolické církve návrh komunistů považují za neopodstatněný. „Ke snahám o zdanění není žádný důvod. Církevní restituce v současné podobě zákona a podepsaných smluv jsou výhodné pro stát a společnost. Opakovaně jsme prokázali, že nejsou nadhodnocené,“ uvedl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Zdůraznil, že finanční náhrada za majetek, který nemůže být církvím vydán, není dar, ale náprava křivdy. ČTĚTE TAKÉ: Madona z Veveří patří bítýšské farnosti, potvrdil soud Co se týče církevních restitucí v Biskupství brněnském, to patří mezi biskupství, kterých se církevní restituce příliš netýkají. „Momentálně o vydání žádného majetku nejednáme. Naposledy jsme získali obraz Madony z Veveří či poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou,“ uvedla mluvčí biskupství Martina Jandlová. Tamější farnost totiž pod Biskupství brněnské spadá. KOMPLETNÍ TÉMA O ZDANĚNÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ SI PŘEČTĚTE VE ČTVRTEČNÍM (2.8.2018) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST ČTĚTE TAKÉ: Pozemky pro obří čínské lázně jsou na prodej. Dalšímu lázeňskému investorovi

