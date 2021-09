/FOTO, VIDEO/ Deště zkomplikovaly farmářům na jižní Moravě sklizeň cibule a brambor. Projeví se to i na kvalitě.

Sklizeň cibule na farmě Zdeňka Šebesty v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku začala o tři týdny později. Kvůli vytrvalým dešťům a mokré půdě. | Video: Zdeněk Šebesta

Mraky zčernaly a pole se změnilo v řeku. V bahně zůstaly traktory a nakladače trčet čtyři dny, než je zemědělci v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku vyprostili. Bylo jim jasné, že cibuli z bahna nesklidí dřív, než za čtrnáct dní. Do polí se mohli vrátit až v pondělí. „Během půl hodiny tehdy napršelo až sedmdesát milimetrů vody, předtím osmdesát. Část cibule to vyplavilo a velké množství teď vyhazujeme do odpadu,“ přiblížil nedávnou událost farmář Zdeněk Šebesta.