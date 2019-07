A podle blanenského starosty Jiřího Crhy je o ni zájem. „Situace okolo středu města se i z pohledu zájmů developerů mění. Ještě před několika lety o tyto plochy nebyl zájem. Nyní se však situace obrátila,“ uvedl Crha.

Investice v centru

• 2011: Město koupilo hotel Dukla za 30,5 milionu.

• 2015: Zaplatilo za demolici 6,9 milionu.

• 2017: Dělníci dokončili výstavbu klidové zóny za 8,2 milionu korun bez daně.

• 2018: Město doplácelo firmě Stavkom ještě 1,4 milionu bez daně. Firma původně požadovala 2,9 milionu korun bez daně.

• 2019: Stavba kavárny do 5 milionů.

• 2019: město nabízí developerům přes 4 tisíce metrů čtverečních pozemků v okolí bývalého hotelu Dukla

Výzva končí 2. srpna. Na části zmíněných pozemků v současnosti parkují auta. V budoucnu ji má případný investor zastavět. Město si v této lokalitě představuje budovy s byty a obchody a podzemním parkovacím stáním.

Řadě lidí se tento plán však nelíbí. „Já si tam bytovku nedokážu vůbec představit. To je jakoby například ve Vyškově na náměstí začali stavět,“ uvedla na sociální síti Lenka Vašíčková.

Dalším vadí demolice hotelu a městu vyčítají utracené desítky milionů. Po úpravách v něm mohly být byty také. Město za hotel v dražbě zaplatilo přes třicet milionů korun. Dalších sedm stála následná demolice, o které však místní rozhodli v referendu. Kolem deseti milionů pak úprava volné plochy.

Na dalších několik milionů má ještě přijít výstavba kavárny. „Takže město vykoupí a srovná se zemí fortelně postavený barák, byť z panelů, který tam mohl stát při dobré údržbě klidně ještě sto let, aby se tam místo něj postavil jiný barák. Za to plýtvání veřejnými prostředky by měl jít někdo sedět, nemyslíte?“ okomentoval záměr města na Facebooku David Pliska.

S výstavbou se v této části města podle regulačního plánu počítalo už v minulosti. Podobu zástavby navrhne developer. Musí se řídit regulačním plánem a chystanou územní studií. „V současnosti se zpracovává územní studie, která podrobí některé vazby z regulačního plánu revizi. Město o nich bude muset rozhodnout a přijmout k ním stanovisko. A zároveň stanoví doplňující podmínky pro developerské záměry,“ dodal Crha.

Tyto podmínky se podle něj budou týkat nejen nových budov, ale také například dopravních vazeb nebo uspořádání území. Už nyní město požaduje, aby záměr stavby nesnížil parkovací kapacity v této části města. Další z podmínek je, aby nové budovy byly napojeny na soustavu kotelen, které provozuje město.