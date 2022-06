Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Podle občanského demokrata a senátora za Břeclavsko Rostislava Koštiala není kandidát odjinud nic neobvyklého. „Je to dobrý kandidát. Nemyslím si, že by byla personální vyprahlost. I o mém jméně se před lety vedla výrazná polemika a hledal se i kandidát z okolí," poznamenal. V roce 2020 například neúspěšně kandidovala v Brně do Senátu za Zelené bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která měla bydliště v Praze.

Za občanské demokraty už Töpfer působil v Senátu za obvod Praha 4 mezi roky 2006 a 2012, v dalším období svůj post neobhájil. „Má šestiletou zkušenost ze Senátu, může to být výhoda i v kampani. Ve volbách je známé jméno potřeba. Nepodceňoval bych ho. Že není z Brna může být hendikep, ale ne velký," komentoval politolog Lubomír Kopeček.

Mnohdy podle něj hraje také roli, jakou mají lidé ve volebním obvodu politickou náklonost. „Není jednoznačně doleva, šance kandidáta ODS není malá," míní Kopeček. Pod obvod 55 spadají brněnské části Bystrc, Žebětín a Kníničky a vícero obcí z Brněnska včetně Tišnova a Modřic. Úřadujícím senátorem v tomto obvodu je Jan Žaloudík zvolený za sociální demokraty, na podzim už se ale kandidovat nechystá.

Sociálními demokraty byl navržený do podzimních voleb starosta brněnské městské části Bystrc Tomáš Kratochvíl. Svou kandidaturu do Senátu nyní zvažuje. „Přemýšlím, jestli má smysl tříštit síly. Prioritu pro mě má zastupitelstvo města Brna a Bystrc," sdělil.

V souvislosti s kandidaturou Töpfera Kratochvíl přiznal, že považuje za důležité, aby člověk v oblasti, kterou bude zastupovat žil a byl s ní spjatý. Ve stejném obvodu bude kandidovat za starosty dlouholetý starosta obce Železné a krajský zastupitel Radomír Pavlíček.

V jiném brněnském obvodu 58 bude obhajovat svůj post v horní komoře parlamentu ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Ovšem už ne za ANO, ale za občanské demokraty. „Obhajující kandidát má vždycky výhodu, ovšem přechod od ANO k ODS nepůsobí v tomto případě úplně nejlogičtěji. I když Dušek nevystupoval zrovna jako levicový kandidát," podotkl Kopeček.

Podle Kerndla už Dušek v nynějším volebním období spolupracoval v Senátu s klubem občanských demokratů. „Je to jeden z odborníků na energetiku," sdělil Kerndl.

Jeho vyzyvateli budou podle ohlášených kandidátek místostarosta brněnské části Židenice Petr Kunc, který bude nezávislým kandidátem hnutí Senátor 21 a ředitel kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček kandidující za TOP 09. Na boj o Senát se chystá také bývalý primátor Petr Vokřál jako nezávislý za ANO. Sociální demokraté podle Kratochvíla budou podporovat v tomto obvodu zřejmě právě Duška.