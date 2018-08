Chtěly vidět moře. Splnění snu doprovázelo sexuální obtěžování, tvrdí dívky

Blansko, Baška Voda – Veronika z Blanska chtěla poprvé vidět moře. Vydala se proto pracovat do Chorvatska pro blanenskou cestovní kancelář Amálkatour. Jela s ní sedmnáctiletá kamarádka. Moře viděly, ze zaměstnání však odešly po dvou dnech. Mluví o sexuálním obtěžování, ubytování ve sklepě a práci navíc. Kancelář s obviněním nesouhlasí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do Baška Vody v Chorvatsku dívky dorazily letos 14. července. Tvrdí, že měly mít pokoj samy pro sebe. Místo toho sdílely bydlení s barmankou a další starší ženou. „Ubytovali je ve sklepě. Dcera mi ukazovala fotky. Rozbitý stůl, hrozné matrace, rozbité okenice,“ uvedl otec starší dívky, která si nepřála být jmenována.

Majitelka cestovní kanceláře Amálkatour Miroslava Kopecká na to reagovala vysvětlením, že dívky přesunula jinam z organizačních důvodů. Oba pokoje byly podle ní na stejné úrovni. „Je to přízemní prostor pro personál, nemá balkony. To jsem rodičům říkala,“ popsala.

Dívkám vadila i pracovní doba. Měly pracovat tři hodiny ráno a tři večer. Jedna za barem a druhá jako pomoc v kuchyni. Veronika uvedla, že v sobotu musely pracovat až do půlnoci. „Jedna obsluhovala. Večeře končí v sedm. Nevím, co dělala. Druhá měla po večeři umýt talíře. Proč je umývala do půlnoci, to nevím,“ konstatovala Kopecká.

Veronika popsala, že ve sporný den ona i kamarádka splnily zadanou práci už o půl deváté. „Barmanka nás nechtěla pustit. Kuchaři nám řekli, ať umyjeme země, těžké kastroly a osprchujeme kastroly. Potom jsem pomáhala barmance, která pila alkohol a povídala si s rekreanty,“ řekla dívka.

Řekli o případu

• Majitelka agentury Amálkatour Miroslava Kopecká: „Řešila jsem to s rodiči. I kuchař se spojil s maminkou jedné dívky. Řekl jim, ať se nezlobí, že ji chytil kolem ramen. Říkal, že nic špatného neudělali.“

• Otec starší dívky: „Nehaníme cestovní kancelář. Jde nám o to, že dívky byly sexuálně obtěžované personálem. Je potřeba vžít se do situace rodičů, kteří to nemohli vyřešit z Česka. Cítili jsme se v pasti.“

Incident s kuchaři se stal v noci, když dívky přišly na pokoj. „Nepřestávali bouchat na dveře. Řekli, že kamarádka má zůstat s jedním a já mám jít za druhým. Potom, když jsem vycházela ze záchodu, tak na mě čekal. Začal mě objímat, dávat mi pusy na tvář a osahávat. Utekla jsem do pokoje a zamkla,“ uvedla patnáctiletá brigádnice.

Majitelka cestovní kanceláře Miroslava Kopecká zdůraznila, že u události osobně nebyla. „Nevím, co kluci udělali. Jestli na ně bouchali, nebo na ni čekali. Říkají, že nic špatného neudělali,“ reagovala.

Mluvčí Asociace cestovních kanceláří České republiky Jan Papež obecně konstatoval, že šlo mezi dívkami a blanenskou agenturou o běžný pracovněprávní vztah. „Každý zaměstnanec si to musí vyřešit sám, jako v jiných zaměstnáních,“ uvedl.

ADÉLA FORMÁNKOVÁ