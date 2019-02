Boskovice – Chrudichromská ulice v Boskovicích roky připomínala tankodrom. Letos v polovině července na ni nastoupili dělníci, což přineslo řadu různě se měnících dopravních omezení. V sobotu bude ulice úplně zavřená. Omezení mají do závěru října skončit. Pro dokončení prací však boskovičtí radní schválili posunutí závěrečného termínu o měsíc.

Opravy Chrudichromské ulice v Boskovicích se blíží do finále. | Foto: DENÍK/Andrea Šrámková

Nejvíc se nyní pracuje na úseku od křižovatky u benzínové stanice po odbočku u Tesca, kde se připravují podkladní vrstvy vozovky. Jinde dělníci usazují obrubníky, upravují vjezdy na odbočky, připravují nové veřejné osvětlení. „O víkendu budeme pokládat finální vrstvu v úseku od hasičské zbrojnice dolů, ulice proto bude v sobotu zavřená úplně. Pokud práce nezdrží zhoršující se počasí, měla by se rekonstrukce do konce října stihnout. Následovat bude ještě úprava okolních ploch," nastínil Miloš Bažant, vedoucí blanenské oblasti Správy a údržby silnic.

Největší komplikací bylo zachování provozu při rekonstrukci. „Velký problém měli hasiči, protože musí být schopni vyjet do několika minut od nahlášení události, jednoduchá nebyla ani domluva se společností Tesco, ale každá stavba s sebou přináší omezení. Tahle silnice už byla samá díra a spravit opravdu potřebovala," uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Dodala, že o opravu město žádalo kraj od roku 2006, ale podařilo se jí dosáhnout až nyní.

K firmám se dostali

A to pod podmínkou, že přes staveniště bude možné se dostat k firmám. „Museli jsme pracovat šachovnicově, aby příjezdy zůstaly zajištěné. Druhou podstatnou komplikaci pak představovaly přeložky inženýrských sítí," upřesnil Bažant.

Majitelé firem už se těší, až opravy skončí. „Řízení dopravy bylo chaotické. Hodinu to bylo zavřené shora, hodinu zdola, nebylo jasně dané, kdy a co bude průjezdné. Chápu, že někdy netekla voda, ale dopředu jsme to taky nevěděli," konstatoval majitel autoservisu Opticar Jan Souček. Zákazníci si k nim však cestu našli. „Jen si většinou předem volali, jestli se k nám dostanou," dodal.

Společně se silničáři se na rekonstrukci podílí i město. „V ulici vzniknou nové chodníky, u Tesca a výš u odbočky k bývalému podniku Potraviny dva osvětlené přechody, obnovit potřebovalo i veřejné osvětlení včetně osazení sloupů a dořešit se musí zeleň," vyjmenovala Jaromíra Vítková obecní zakázky.

Náklady na celou rekonstrukci včetně narovnání jedné ostré zatáčky, prací na kanalizaci a dalších inženýrských sítích a úprav okolí byly naplánovány na osmadvacet milionů korun bez DPH. „Ještě nejsme na konci, neznáme proto výsledná čísla. Nějaké nepředpokládané práce tu byly, ale ne nějak výrazné," nechtěl prozatím hodnotit vedoucí silničářů Bažant. Pětaosmdesát procent má pokrýt dotace z Regionálního operačního programu.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ