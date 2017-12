Chřipka hrozí. Nemocných lidí stále přibývá

Blanensko, Vyškovsko – Změny počasí, špatná imunita, prochladnutí, ale i řada dalších vlivů. Ordinace praktických lékařů na Vyškovsku se začínají pomalu plnit nemocnými. Někteří se paradoxně nakazí přímo v čekárně.

Nemoc. Ilustrační foto. Foto: Archiv

Stále delší fronty u doktorů zažila i Veronika Nováková. „Za poslední dva měsíce jsem měla dvakrát antibiotika. Jednou to byla chřipka, pak zánět průdušek. Ten má v poslední době hodně lidí, takže nejsem jediná. Rychlé změny počasí mi nedělají vůbec dobře,“ přiznala Nováková.



Plným čekárnám by se v dalších týdnech ráda vyhnula. „Každý tam kašle a smrká. Když před ordinací sedí deset nemocných, tak i ten, co je relativně zdravý, si většinou odnese nějaký bacil. Je to takový kolotoč. A myslím si, že to bude ještě horší,“ obává se Vyškovanka.





Že nemocných přibývá, potvrdila i praktická lékařka z Vyškova Danuše Adamcová. „Nárůst počtu onemocnění je v posledních týdnech větší. Nejčastěji jsou to horní cesty dýchací, bronchitidy, ale i zápaly plic. Je toho teď prostě víc,“ přiblížila situaci ve své ordinaci.



O chřipkové epidemii se zatím podle Adamcové mluvit nedá. Očekává ji až po vánočních svátcích. „Letos jsem proti chřipce očkovala sto dvacet pacientů a další mají zájem. Už dvakrát jsem přiobjednávala vakcíny,“ poukázala.



Podle ředitelky protiepidemického odboru brněnské krajské hygienické stanice Renaty Ciupek se sice epidemii chřipky dá těžko zabránit, ale očkování určitě pomůže. „Předpokládáme, že chřipka zaútočí tak jako každoročně hned na začátku nového roku,“ uvedla Ciupek. Hygienici mluví o nastupující epidemii, když počty nemocných dosáhnou hranice 1700 případů na sto tisíc obyvatel.





V Blansku podle praktické lékařky Evy Hlaváčové zatím pacientů s virózami nechodí tolik. „Nedá se říci, že by v naší ordinaci v posledních dnech přibylo nemocných. Nějaké případy sice máme, ale není to nic hrozného,“ hodnotila.



To potvrzuje i doktorka Olga Čížková z Boskovic. „Zatím jde o různá nachlazení, infekce, ale ještě je to pořád v normě. Problém nastane až s chřipkovou epidemií. Pokud bude počasí takové, jaké je, podle svých zkušeností předpokládám, že začátkem ledna to vypukne naplno,“ odhadla včera Čížková.