Blanensko – Králíci, drůbež, holubi. Hospodářská zvířata, která jsou vášní řady chovatelů. Ti z Blanenska se svými miláčky pravidelně slaví úspěchy. Na Krajské výstavě v Hodoníně, která se konala o uplynulém víkendu, dostali chovatelé z Blanenska nejvíce bodů ze všech. Úspěch měli například králíci Radka Blažka z Knínic.

Chovatel králíků Radek Blažek. | Foto: DENÍK/Žaneta Ondroušková

„Mám velkou radost. Přece jen chovatelství obnáší spoustu práce, od ranního krmení po ošetření zvířat. Vnímám to jako ohodnocení toho, co dělám, a že to dělám dobře,“ raduje se sedmatřicetiletý Blažek. V kategorii králíků jeho svěřence na výstavě ocenili jako nejlepší v kraji.

Vztah ke zvířatům má chovatel už odmalička. „Vyrůstal jsem v rodině s hospodářstvím, kde jsme chovali mimo jiné ovce. Takže mě to k tomu táhlo odjakživa. S chovem čistokrevných králíků jsem začal asi před osmi lety,“ vysvětluje Blažek, který má doma kolem stovky kalifornských a kuních modrých králíků.

Kromě Blažka se druhého ročníku soutěžní výstavy zúčastnilo na dvacet chovatelů z Blanenska. „Byla to týmová práce. Do Hodonína od nás přijeli z organizací v Boskovicích, Olešnici, Letovicích, Sloupu, Lysic nebo Blansku,“ popisuje šéf chovatelů za Blanensko Karel Král. Kromě prvního místa v kategorii králíci Blanenští vybojovali i celkové první místo v kraji po součtu bodů ve všech kategoriích. Do Hodonína přijeli vystavovat i Miloslav Kelner z Lysic, Vladimír Tesař z Rozhraní, Jiří Hošek ze Sloupu nebo Tomáš Peterka ze Křetína, který chová vodní drůbež.

Že je chovatelství náročný koníček, dokazují i slova Radka Blažka. „Na jiné věci mi nezbývá moc času. A i ostatní záliby souvisí se zvířaty. Rád chodím rybařit nebo chovám exotické ptáky. Ale to jen tak pro zábavu. Je to skvělý relax sednout si vedle klece a poslouchat jejich štěbetání,“ dodává Blažek.

Krajská výstava není první, na které byl chovatel úspěšný. Například loni vyhrál třetí místo v soutěži Klubu chovatelů masných plemen králíků o mistra České republiky. Letos v únoru zase čestnou cenu na Mistrovství Čech a Moravy.

ŽANETA ONDROUŠKOVÁ