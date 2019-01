Chlap v sukni? Neřeším to, říká Tomáš Zahálka. V sukni běhá i maratony

Blansko – Čtyřicetiletý programátor Tomáš Zahálka z Pardubic dobře ví, co jsou to předsudky. Už pět let totiž chodí v kiltu. Skotské sukni, s jejíž výrobou pomáhá sestře. „Občas slýchám poznámky, že chlap v sukni není normální. Neřeším to,“ řekl muž.

Tomáš Zahálka nosí kilt už pět let. V tradiční skotské sukni chodí do práce i sportuje. | Foto: Archiv Tomáše Zahálky

I když řadu lidí oblečením překvapuje, zatím se nesetkal s takovou agresivní reakcí, jakou vyvolal projekt blanenských gymnazistů. Ti se před časem v hodině sociologie oblékli do šatů opačného pohlaví. S humorem a nadsázkou ukázali, že nemají předsudky v otázce rovnoprávnosti mužů a žen. O kauze, kterou rozpoutal svým komentářem místopředseda SPD Radim Fiala, Deník Rovnost informoval. „Studentům Gymnázia Blansko držím palce. Nebáli se ukázat svůj názor,“ vzkázal. Kauza hoši v sukních: Šokovala mě agrese proti žákům. Nechutné, vadí řediteli Přečíst článek › Kilt nosí hlavně kvůli tomu, že je pohodlný. „Chodím v něm do práce, ven i sportuji. Na Blanensku jsem v něm zvládl i maratony,“ dodal Zahálka.



Vlna vulgárních komentářů na sociálních sítích zaskočila i jednoho z blanenských studentů. „Místní fanoušci si to představují jako nějakou tyranii nutící chlapce nosit sukně a dívky obleky diktovanou z Bruselu. Přitom pro nás byl příchod na tuto akci dobrovolný,“ napsal Dominik Formánek. Tři obce na jihu Moravy čekají nové volby. Už v lednu Přečíst článek ›

Autor: Jan Charvát