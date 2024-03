/FOTO, VIDEO/ Jak to pískáš, ty kopyto? Rozhodčí, kup si kapky do očí! Je to prodaný, fuj, hanba. Fotbalový sudí, ten tvrdý chleba má. Zvlášť v nejnižších soutěžích, kde se s tím fanoušci, hráči i někteří funkcionáři moc nepářou. Srdcařů s píšťalkou na Blanensku ubývá.

Seminář rozhodčích Okresního fotbalového svazu Blansko. | Video: Deník/Jan Charvát

Najít nové rozhodčí, kteří to po nezabalí hned po několika zápasech nadávek a kodrcání se autem víkend co víkend po okreskách za nuznou odměnu, je pomalu nadlidský úkol.

Funkcionáři se v regionech snaží vlastními silami o nábor, ale nových kolegů je velmi málo. Pomáhá také celorepubliková kampaň Chci pískat. Ta je pro zájemce o pískání fotbalových zápasů nejsnazší cestou, jak konkrétní okresní fotbalový svaz a jeho komisi rozhodčích přes vyplnění elektronického formuláře kontaktovat.

Na Blanensku mají podle tamního šéfa komise rozhodčích Petra Mrázka pro okresní soutěže dospělých a dorostu aktuálně čtyřiadvacet aktivních sudích, kteří pravidelně pískají více zápasů za víkend. A to je zatraceně málo. Potřebovali by jich minimálně jednou tolik. Jarní část soutěží už odstartovala.

„Obsazování rozhodčích na víkendové zápasy je kolikrát těžká matematika. V okresním přeboru máme na Blanensku čtrnáct týmů. Na sedm zápasů je potřeba jednadvacet rozhodčích. K tomu musíme obsadit také třetí třídu a dorost. Zápasy se hrají souběžně a je problém je obsadit. Musíme si vypomáhat rozhodčími ze sousedních okresů. Plus musíme na žádost kraje obsazovat i krajské soutěže,“ řekl Deníku Mrázek.

Někdy se stane, že je zápas neobsazený a na lajně musí pískat lajk. „Je to zlé, pytlíkujeme to, jak se dá. Není to ale problém jen Blanenska,“ vysvětluje fotbalový funkcionář.

HODINY NA HŘIŠTI I U POČÍTAČE

Mančafty mají také své oddílové rozhodčí, ale ti často zase nemají zájem pískat venkovní zápasy. Mrázek dodal, že rozhodčích razantně ubývá i v krajských soutěžích, kde jich zhruba před deseti lety bylo přes sto třicet a nyní už jen kolem devadesáti.

„V nižších soutěžích zabere pískání při současných počtech sudích velké množství času. Spousta rozhodčích píská sobotu i neděli od rána do večera. Najezdí spoustu kilometrů. Další hodiny práce, které veřejnost nevidí, je administrativa. Z utkání se dělá zápis, který se pak musí ještě vyhodnotit a poslat komisi,“ přiblížil další činnost rozhodčích Mrázek.

Úspory ve vlacích na jihu Moravy odnesou průvodčí, nově je nahradí automat

Poznamenal, že největší potíže s obsazování sucích jsou na konci podzimu po změně času a posunu začátku utkání. Podle jeho kolegů od této činnosti dost lidí odrazuje to, že jsou na hřišti hromosvodem nadávek a agresivního chování. Nejen ze strany diváků.

„Když to rozhodčí zabalí, kolikrát se mu ani nedivím. Často je to opravdu na hřišti špína, co si musí vyslechnout a šílený tlak. Někdo je splachovací, ale někdo to tak prostě nemá a trápí se tím. Hodně velký problém jsou sociální sítě a mobilní telefony. Je velmi jednoduché někoho natočit a na sociální síti zesměšnit. Fanoušci se kolikrát předhánějí, kdo natočí větší bizár. Samozřejmě každý dělá chyby, ale dnešní doba rozhodčím nenahrává, hlavně v nižších soutěžích, kde je kvalita samozřejmě někde jinde,“ poznamenal garant náboru nových rozhodčích na Blanensku a sekretář krajské komise rozhodčích David Prokop.

Možnost, že po konci hráčské kariéry se fotbalisté přesunou do role rozhodčích a doplní jejich stavy, prý v praxi moc nefunguje. „Někteří hráči totiž vědí, jak se na hřišti chovali a jak to má rozhodčí těžké. Do pískání se tak z nich moc zájemců nehrne. Spíš nikdo. Bavilo je hrát fotbal, ale pískání už ne,“ sdělil Prokop.

Skvělá práce. Top opravené památky na Blanensku soutěží o prestiž i peníze

Jako velký problémem na Blanensku zmínil také cestování na zápasy a odměny. „V Brně s náborem nových rozhodčích asi takové problémy nemají, protože tam je dobrá dostupnost hromadnou dopravou,“ řekl garant náboru.

Právě na Blanensku to je však jiné. „Ideálně, když rozhodčí má své auto. Cestovné se mu proplácí, odměny jsou dány tabulkově a popravdě dost zamrzly v čase. Nezohledňují inflaci a nejsou pro mladé kluky atraktivní. Mělo by se s ním rozhodně něco dělat, ale to je otázka nahoru na vedení svazu. Když nebude adekvátní odměna, hledají se noví zájemci o pískání těžko. Rozvozem pizzy si vydělají víc a nezabijí tím celý víkend,“ vysvětlil Prokop.

ZAČAROVANÝ KRUH

Nyní podle něj hlavní rozhodčí na okrese má nějakých šest set čtyřicet korun za zápas plus cestovní náhradu pět korun na kilometr. „Vše samozřejmě musí pak zdanit. I když píská sobotu i neděli na zbohatnutí to určitě není,“ dodal fotbalový funkcionář.

Podobně to vidí i další rozhodčí z Blanenska Jaroslav Korčák. V minulosti hrál aktivně fotbal, nyní po hřišti běhá s píšťalkou a je členem komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu Blansko.

Křetínka a Blanensko jako na dlani. Vzdušní poutníci chystají výstavu

„Je to zamotaný kruh. V počtech, ve kterých pískáme, je to opravdu práce na celý víkend a do toho se bývalým hráčů nechce. Dřív si odkopali zápas a hotovo. Odcházeli s čistou hlavou. Teď tráví čas s rodinou. Kdepak zabíjet všechny víkendy od půlky března do června a ještě si nechat na hřišti nedávat,“ nastínil situaci muž.

Fotbalová asociace České republiky před časem rozjela projekt Chci pískat, který cílí na nové rozhodčí. Na Blanensku díky němu zkouší nyní zhruba pět šest sudích, vesměs studentského věku. Za sebou už mají jako lajnoví například zimní přípravu a přátelská utkání.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Snažíme se nové zájemce o pískání oslovit i přes sociální sítě nebo kontaktovat bývalé hráče. Ale je to složité. Zájemci prostě nejsou. U svazového projektu Chci pískat dostanou balíček s fotbalovým vybavením. To je oproti minulosti vzhledem k současným cenám například dresů zajímavý bonus. Pro zájemce o pískání je to navíc nejednoduší cesta, jak kontaktovat konkrétní okresní fotbalový svaz. Elektronicky, přes formulář na svazových stránkách tohoto projektu,“ řekl jeden z blanenských rozhodčích Štěpán Burgr, který sám začal pískat už ve studentském věku.

Dodal, že svaz nabízí i jiné náborové a výukové programy, kde pracují s nováčky. „Noví rozhodčí mají velkou šanci, když budou dobří, dostat se do vyšších soutěží, časem klidně i do ligy. Fotbalových sudích je opravdu málo a kariérní postup je tím pádem reálnější,“ uzavřel Burgr.