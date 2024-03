Chtějí v němu upravit například délku pronájmu nebo znění některých sankcí. S ohledem na zvýšené platby nájemného od městyse zároveň očekávají otevřenou diskuzi o možných opravách a investicích v chatové oblasti. Například rozbitých příjezdových cest.

„Za mě je to velký posun vpřed a věřím, že se s radnicí na úpravách smluv v budoucnu domluvíme. Chtějí s námi komunikovat a to je důležité. Změny se týkají velkého množství lidí, a to není nikdy jednoduché. Debata byla místy velmi emotivní, na druhou stranu je dobře, že k ní došlo. Řada věcí se oboustranně vyargumentovala a budou následovat další jednání,“ řekl jeden z chatařů Miroslav Černý, který středeční setkání v kině inicioval.

NAROVNÁNÍ VZTAHŮ

Podle dalšího účastníka besedy Pavla Šmída mělo ke zmíněné debatě dojít ještě před rozeslání nových smluv.

„Argumenty, proč původní smlouvu upravili, chápeme. Ale než ji poslali, měli změny s chataři prodiskutovat. Nová smlouva je z mého pohledu nevyvážená. Myslím si třeba, že majitel, který chatu nepronajímá, by měl mít logicky jinou smlouvu, než ti, co ji využívají komerčně. Když budou mít chataři za sebou spolek, může za ně vystupovat na jednání zastupitelstva. A to už má nějakou váhu. Ať už při debatě o dodatcích smlouvy nebo například při řešení různých technických záležitostí v chatové oblasti, například osvětlení,“ řekl muž.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Přítomní jedovničtí radní na setkání přislíbili, že jsou dalším jednáním nakloněni a nechtějí v žádném případě vést žádný boj mezi místními a chataři. Opakovaně také zdůraznili, že ze zmíněnou lokalitou nemají do budoucna žádné postranní úmysly a v žádném případě ji nechystají například pro nějaký developerský projekt velkého rázu. I nadále má fungovat jako rekreační oblast.

„Snažíme se narovnat vztahy, které se tady spoustu let neřešily. Leží na nás velká zodpovědnost a chceme jednat jako řádní hospodáři. Spousta lidí by se mohla ptát, proč mrháme obecním majetkem, nebo co nám vlastně celá rekreační oblast přináší. Rádi bychom ale nastavili férové podmínky a partnerské vztahy. Pokud někdo chce používat chatu ke komerčním účelům a pronajímat ji, tak bychom rádi, aby respektoval nastavená pravidla,“ uvedla jedovnická radní Jarmila Stehlíková.

Dosud Jedovničtí vybírali na nájemném od chatařů necelých tři sta tisíc korun ročně. Poslední nájemní smlouva byla předchozím vedením městysu uzavřena na deset let, do roku 2028. Cena za metr čtvereční však byla zjevně nižší, než byla cena obvyklá v místě a času. Obec tím v minulosti podle všeho přišla o milionové částky.

Kdyby ke zvýšení nájmu jedovničtí radní nyní nepřistoupili, riskovali by podle právního zástupce Lukáše Hniličky případné trestní stíhání ohledně porušení správy cizího majetku. „Způsobili by obci škodu přesahující milion korun. Jsou ochotni to řešit, nájem zvedli, upravili smlouvu. Nedělají to, že je to baví, ale protože musí,“ konstatoval na středeční besedě Hnilička.

ČERNÉ PRONÁJMY

Na debatě z úst zástupců Jedovnic zaznělo, že právě komerční pronájem je ve zmíněné oblasti letitý problém. Nemalá část majitelů totiž chaty pronajímá na černo a Jedovnicím neodvádí pobytové poplatky, které stanovuje obecní vyhláška. Právě na ně cílí sankce v nové smlouvě. Poctiví pronajímatelé a majitelé objektů se podle starostky Ireny Žižkové nemají čeho bát.

„Když budu poctivý, proč by mi měla vadit sankce, která je ve smlouvě uvedená a směřuje na někoho jiného? Nemalá část majitelů objektů v chatové oblasti je pronajímá a nic nepřiznává. Najdou si i tací, kteří vybírali pobytové poplatky dvacet korun a obecní vyhláška přitom stanovila šestnáct. To mám podloženo. Kdyby všichni tito lidé jednali férově, tak by sankce nemusely v nájemních smlouvách být,“ řekla jedovnická starostka Irena Žižková.

Dodala, že loni o prázdninách udělali v chatové oblasti o víkendech namátkové šetření ubytovaných. Zjistili, že devět pronajímatelů chat z přibližně dvaceti pronajímá svoje objekty načerno a poplatky vůbec neřeší. „Nevím, jestli tohle je slušný přístup a přináší to něco dobrého,“ poznamenala jedovnická starostka.

V debatě také zaznělo, že více než stovka majitelů chat před lety investovala z vlastní kapsy kolem jedenácti milionů korun do vodovodu a kanalizace v rekreační oblasti. Obec přispěla jen půl milionem. „V minulosti se vybíralo za nájem necelých tři sta tisíc korun ročně. Co se za to dá opravit či vybudovat? Dosud vybírané nájemné nestačilo ani na pokrytí běžných nákladů souvisejících s provozem chatové oblasti,“ reagovala Žižková.

Další příchozí žádali, aby jim městys svoje pozemky u rybníka Olšovce prodal. „Případný prodej pozemků je velmi složitá záležitost. Myslím si, že o tak významné věci by nemělo rozhodovat ani zastupitelstvo, ale že by se k tomu měli vyjádřit občané v místním referendu. Jak to ale uchopit? Pozemky pod chatami by se ve větší míře možná prodaly, ale co s ostatní plochou kolem chat, podle jakého klíče by se dělila?“ vysvětlila starostka s tím, že případný prodej obecních pozemků v chatové oblasti není v tuto chvíli aktuální téma.