Radnice na tuto investici do městského sportoviště počítá v rozpočtu se čtrnácti miliony. Část nákladů má pokrýt dotace. A právě obavy z nadměrného opotřebení drahého povrchu vzaly pořadatelům štafety vítr z plachet i do dalších let. Kde a jestli vůbec se ještě uskuteční, je zatím ve hvězdách. „Dozvěděli jsme se, že po rekonstrukci městského stadionu se tam již charitativní štafeta konat nebude. Problém je v novém tartanovém povrchu, který by se během této akce opotřeboval. Je mi z toho smutno a jsem v tuto chvíli plný emocí. Nechci z toho ale dělat aféru. Bez podpory města se neobejdeme. Jiná lokalita s odpovídajícím zázemí v Blansku není. Chápu, že se to nelíbí atletům, nový tartan je velmi nákladný, na druhou stranu se mohl na stadionu zkusit najít nějaký kompromis,“ řekl ve středu Deníku Rovnost za spolek Prosen Roman Jančiar.

Zatím posledního ročníku se letos v létě zúčastnilo asi pět tisíc lidí. Na dráhu se ve velkém vydali například zástupci škol z celého regionu, spolků, firem, policisté, hasiči, zdravotníci i záchranáři. „Mysleli jsme si, že tato akce k Blansku za ty roky už tak nějak patří,“ dodal Jančiar.

Grilování na tartanu

Deník oslovil předsedu spolku Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko Ondřeje Ellingera, který na zmíněném stadionu trénuje a na městském sportovišti je v nájmu. Oddíl se věnuje především práci s mládeží v běžeckých i technických disciplínách. Letos se na stadionu pořádalo kolem desítky atletických podniků. Na Blanensku je jediný, který splňuje závodní kritéria. Ellinger uvedl, že tartanový povrch má garantovanou životnost patnáct let. „Zmíněná akce závodní dráhy enormně zatíží. Několik tisíc běžců tam za jeden den naběhá tolik, co atleti za tři roky a povrch velmi trpí. Zhruba za pět let by tak byl tartan opět na hraně životnosti, jako je teď. A to se vůbec nebavím o tom, že v provozním řádu jsou první a druhá dráha tabu. V nich se běžně vůbec netrénuje. První dráha je určená jen pro závody. Musí být v top stavu a povrch způsobilý pro pořádání atletických soutěží,“ poznamenal Ellinger.

Podle něj je You Dream We Run skvělá myšlenka, ale na tartanový ovál prostě nepatří. V silách pořadatelů není možné uhlídat, aby příchozí sportoviště neponičili. „Na stadionu se ve velkém stanovalo a grilovalo. Olej se dostal až na tartan. To je pak o zranění. Doskočiště bylo znečištěné. Není možné uhlídat, aby se po tartanu nechodilo s nordic walkingovými holemi nebo nejezdilo na koloběžkách. Účastníci stadion nepoškozovali záměrně, lidé se chtěli bavit, ale nedokážu si přestavit, že by to jinde v okolí na podobném sportovišti prošlo. I z tohoto pohledu bylo Blansko výjimkou. Myslím si, že by se akce dala v okleštěnější podobně a omezení provozu udělat například přímo v centru města, kde se běhá půlmaraton. Ale to už je diskuze jiným směrem,“ dodal zástupce blanenských atletů.

Mezi příznivci charitativní akce ovšem rozpoutala stopka na blanenském stadionu velkou diskuzi. Část lidí to bere jako podpásovku od města, další věří, že se časem podaří najít kompromis nebo jinou lokalitu. „Tato akce i vy jste úžasní, věřím, že se najde alternativní řešení, my přijedeme za vámi kamkoliv,“ okomentovala současný stav například Petra Večeřová.

S blanenským starostou Jiřím Crhou (ODS) se Deníku nepodařilo ve středu spojit. Podle radního Jana Nečase (ANO) město charitativní akci podporovalo a mělo zájem ji v Blansku udržet. Nabídlo jiné lokality, ale ty byly pro pořadatele neprůchozí. „Proti samotné myšlence charitativní štafety nikdo nic nemá. Je to parádní akce. Jenže se dostala do fáze, kdy startuje velké množství lidí na sportovišti, které musí splňovat pro pořádání atletických soutěží dané parametry. Zabrat dostává také fotbalové hřiště. Laická veřejnost to těžko chápe. Na první pohled se to nezdá, ale nápor několika tisíc běžců, byť jenom na jeden den v roce, dráhu opotřebí opravdu ve velkém. Město do rekonstrukce stadionu nyní investuje velké peníze. Možná na hodně dlouhou dobu poslední,“ poznamenal Nečas, který je současně členem Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko.

Přesun za Lužánky?

Zmínil, že ve hře byla možnost přesunu k blanenské přehradě do rekreačního areálu Palava nebo na asfaltový ovál kolem baseballového stadionu. Zároveň řešili případnou změnu formátu pro menší počet lidí nebo zkrácení běhu na dvanáct hodin. „Na Palavě bychom nebyli schopní v takovém počtu přihlášených štafet zajistit bezpečnost. Navíc tam není odpovídající zázemí, sprchy, toalety. You Dream We Run má prostě takový formát, jaký má. Na stole je nyní možnost akci uspořádat v Brně na zchátralém stadionu za Lužánkami, kde se natáčel film Zátopek. Pan starosta slíbil vyvolat jednání s brněnskou primátorkou a pomoct nám. Nechci to dramatizovat, ale přijde mi to, že postižení jsou odšoupnutí zase někam na okraj, kde nebudou nikomu vadit. Lužánky mi v tuto chvíli nepřijdou jako důstojné místo, i když musím přiznat, že tak nějak vnitřně je zároveň cítím jako výzvu. Srdce má ale You Dream We Run prostě stále v Blansku,“ řekl Roman Jančiar.

Spolek Prosen podle něj jedná o náhradních lokalitách i v Kuřimi na Brněnsku a také na atletickém stadionu Vysokého učení technického v Brně.

První You Dream We Run se v Blansku běžel v roce 2013. V letech 2020 a 2021 ho přerušila epidemie koronaviru. Manželé Hana a Roman Jančiarovi ze spolku Prosen z Lysic na Blanensku za tento charitativní projekt loni získali v Jihomoravském kraji cenu Křesadlo. V kategorii sociální služba a zdravotnictví.