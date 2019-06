Charitativní štafeta byla rekordní. Výtěžek je přes milion korun

Blansko /FOTOGALERIE/ – Téměř milion sto osmdesát tisíc korun. To je výtěžek letošní charitativní akce You Dream We Run. Do čtyřiadvacetihodinové štafety se z pátku na sobotu zapojilo rekordních sto týmů a více než čtyři tisíce běžců.

Ti dohromady uběhli na atletickém stadionu ASK Blansko přes devětapadesát tisíc čtyř set metrových kol. Organizátoři akce tak pomohli splnit sny postiženým dětem a dospělým z regionu. Mezi nimi byl například pobyt u moře, čtyřkolka, počítač nebo léčebné pobyty. Jedenácti nominovaným vybrané peníze stačily na splnění snu. Další čtyři pak dostali šeky na čtyřicet tisíc korun. I s předchozími šesti ročníky tak dokázali pořadatelé ze spolku Prosen splnit díky příspěvkům lidí sny za více než čtyři a půl milionu korun.

Autor: Jan Charvát