Blansko - Nejmasovější venkovní charitativní akci v České republice chystají v Blansku. Její sedmý „žlutý“ ročník se uskuteční ve dnech 7. až 8. června. Sny se letos budou plnit patnácti nominovaným.

běh ilustrační | Foto: deník

Letos účastníky čtyřiadvacetihodinového charitativního štafetového běhu You Dream We Run čeká běh za za čtyřkolku, let balonem či hypoterapii. „Letošní ročník bude rekordní. Do štafety se přihlásilo sto týmů a přes čtyři tisíce běžců,“ řekl za organizátory akce Roman Jančiar.