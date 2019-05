Charita pořádá sbírku ošacení a domácích potřeb

Blanensko – Oblečení, drobnou elektroniku a praktické věci do domácnosti. To vše mohou lidé přinést do sbírky, kterou příští středu pořádá Oblastní charita Blansko.

Oblastní charita Blansko pořádá sbírku oblečení a potřeb do domácnosti. | Foto: ARCHIV OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

Sběrná místa jsou v osmi městech a obcích na Blanensku. Použité věci budou pracovníci charity přebírat v Blansku v Jasanové ulici, na Staré fabrice a na faře. V Boskovicích mohou lidé věci nosit do stacionáře Betany. „Dále budeme věci vybírat v Doubravici nad Svitavou, Jedovnicích, Sloupě, Lipovci, Olešnici a v Rájci-Jestřebí,“ uvedl pracovník charity František Jahoda. Dodal, že darované věci pak využívají klienti charity a sociálně slabí lidé z regionu do běžných domácností. „Zvláště teď uvítáme jarní a letní oblečení pro děti i dospělé,“ upřesnil Jahoda. Další sbírka oblečení se uskuteční 11. září.

Autor: Jan Charvát