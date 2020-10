V blanenské ulici Luční je od pátku otevřená nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně. Nabízí patnáct lůžek a takto má fungovat minimálně po dobu nouzového stavu. Podobně jako při jarní vlně epidemie. Platí v ní přísná hygienická opatření a režim. „Všichni klienti nosí povinně v noclehárně i v přilehlých prostorách roušky. Nebudou tvořit skupinky a z noclehárny můžou odejít jen ve vymezené době,“ uvedl vedoucí noclehárny Jiří Papiž.

Hygienická opatření se týkají také zvýšené hygieny lidí bez domova, pracovníků, užívání jen vlastního nádobí i pravidelného dezinfikování společných prostor. „Příchozím měříme několikrát denně teplotu bezdotykovým teploměrem. V případě, že bychom u někoho zaznamenali projevy infekce koronaviru, uděláme další opatření pro zamezení šíření nemoci,“ dodal Papiž.

Podobný provoz se podle něj na jaře osvědčil. Muži z noclehárny odcházeli jen na nezbytné nákupy, vyřizování na úřadech, případně na základě potvrzení zaměstnavatele do práce. „Bereme na sebe velkou zodpovědnost. Jsme si vědomi toho, že v případě pozitivního nálezu infekce koronaviru by šlo do karantény celé zařízení včetně našich zaměstnanců z vícero služeb, kteří se na nepřetržitém provozu podílejí. Na možné komplikace se však připravujeme a vše konzultujeme s blanenskou hygienou,“ řekl ředitel Oblastní charity Blansko Pavel Kolmačka.