Charita hází záchrannou síť. Přístřeší u ní najdou lidé v nouzi okamžitě

Kunštát - Málokterý školák se může pochlubit, že jeho učitel je k vidění na televizní obrazovce nebo ve filmu. Ať už v tak slavném jako je Bathory nebo v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ti kunštátští můžou. Jejich učitel se co nevidět objeví i s Jurajem Kukurou v jednom z dílů seriálu Inspektor Max. „Je to jen štěk, hraji jednoho z vězňů. Natáčelo se v Brně ve staré továrně, z ní filmaři udělali věznici. Který díl to bude, ještě nevím,“ říká o nové roli Ladislav Dostál z Kunštátu.