Dopoledne se jednalo o tři spoje. Nyní mají lidé smůlu. „Dobrý den, mám dnešní poznatek z autobusové zastávky. Starší paní tam plakala, že se nemá jak dostat k lékaři. Veškeré přímé spoje na Brno jsou zrušené. Můžete mi říct, jak se tohle může stát? Aby se starším lidem nedokázalo pomoci? Přece není normální, aby paní s berlemi třikrát přestupovala a jela do Brna tři hodiny,“ napsala krátce po zrušení linky ve facebookové skupině Velkých Opatovic na Blanensku jedna z diskutujících Jarka Pirklová.

Podle tamní starostky Kateřiny Gerbrichové se jednalo o linku soukromého dopravce, kterou částečně dotoval sousední Pardubický kraj. V Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje zahrnutá nebyla. „Bylo to ze dne na den. O tom, že se linka ruší, jsme vůbec nevěděli. Až když začali ve velkém na radnici volat rozhořčení cestující. Dopravce měl linku zrušit z ekonomických důvodů, chyběli mu prý také řidiči. V systému IDS nebyla, tak se jednalo o jeho podnikatelské rozhodnutí a nebyl zřejmě ničím vázán. Bohužel na to doplácí obyčejní lidé,“ řekla Gerbrichová.

Provozovatelem komerční linky byla společnost ICOM Transport. Její vyjádření se Deníku nepodařilo do páteční uzávěrky získat. Cestující z Velkých Opatovic se do Brna mohou nyní dostat vlakem s jedním přestupem ve Skalici nad Svitavou. To je ale především pro staré lidi komplikované. Od 12. prosince navíc provoz na železnici zbrzdí roční výluka mezi Blanskem a Brnem, kdy vlaky na tomto úseku nahradí autobusy. „Paní senátorka Vítková nedávno svolala jednání o obslužnosti našeho regionu. Ohledně problematické silnice I/43 a také zrušení zmíněné autobusové linky. Byli tam mimo jiné i zástupci kraje a společnosti Kordis, která v kraji koordinuje dopravu,“ uvedla starostka Velkých Opatovic.

Mluvčí společnosti Kordis Květoslav Havlík Deníku Rovnost potvrdil, že se problémem ohledně zrušené autobusové linky z Moravské Třebové přes Blanensko do Brna zabývají. „Linka měla licenci v sousedním kraji o jejím zrušení jsme nevěděli. Je to poměrně čerstvá záležitost a hledáme řešení, jak ji případně nahradit. To jak byla nebo nebyla vytížená, nemůžu komentovat. Nemáme k tomu data,“ řekl Havlík.

Vypracovat potřebné analýzy a navrhnout řešení by měl Kordis stihnout začátkem příštího roku. Ještě předtím doputuje na krajský úřad Jihomoravského kraje žádost starostů obcí ze severu regionu, kterých se výpadek autobusové linky týká. Kromě Velkých Opatovic a sousedního Jevíčka pak například Cetkovic, Šebetova nebo Knínic. „Navrhujeme, aby se využilo stávají linky 251 v IDS mezi Skalicí nad Svitavou a Jevíčkem. Některé z autobusů by ráno a odpoledne mohly jet až do Brna a nahradit tak zrušenou linku soukromého dopravce. Uvidíme, s jakým návrhem přijde Kordis. Řešení nemůže být jen o tom, jestli je ekonomické nebo složité, jedná se o službu lidem,“ dodala Gerbrichová s tím, že žádost odešlou podle všeho příští týden.