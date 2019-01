Olomučany – Dohodli jsme se, že se dohodneme. Takto by se ve zkratce dal popsat výsledek pondělního jednání zástupců Českého svazu ochránců přírody a brněnské Mendelovy univerzity potažmo Školního lesního podniku Křtiny. To bylo na programu na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně.

Nový hrad. | Foto: www.novyhradublanska.info

Předmětem jednání bylo další kolo dlouholetého sporu o užívání příjezdových cest ke kulturní památce Nový hrad. Zda se dá v kauze Nový hrad už hovořit o světle na konci tunelu, ukážou až příští týdny.

Hradní pán Robert Kraft Nový hrad v lesích poblíž Olomučan společně s dalšími nadšenci opravuje již dvacet let. Za tu dobu se na něm udělaly opravy za více než šestnáct milionů korun. Kraft tvrdí, že jim lesníci dlouhodobě házejí klacky pod nohy. Přesněji řečeno balvany. Cesty v minulosti totiž podle něj nezákonně zablokovali velkými kameny a také závorami. „Jak máme hrad opravovat, když k němu nemůžeme přivést materiál. Letos se to vyhrotilo tak, že jsme kvůli sporu se Školním lesním podnikem nemohli na Novém Hradě udělat řadu akcí. Jejich pořádání by nás dostalo do velkých problémů. Jak jsme měli odvést odpadky a fekálie, když tato auta k hradu nesmí,“ podivil se Kraft a dodal, že výsledkem jednání je zatím ve hvězdách.

„Závěr je takový, že se máme pokusit se ŠLP Křtiny na pravidlech užívání přístupových cest nějak dohodnout. Jenže tohle už řešíme patnáct let. Navíc podmínky, které si ŠLP pro užívání cest jako jejich vlastník klade, jsou z našeho pohledu vyděračské. A Nový hrad zatím chátrá. Zvažujeme, že na něm příští rok vyhlásíme havarijní stav,“ dodal Kraft s tím, že podrobnosti dohody řeší právníci. Další schůzka se zástupci ŠLP Křtiny je na programu nejpozději do 14. ledna příštího roku.

Pondělní jednání svolal na podnět Veřejného ochránce práv Krajský úřad Jihomoravského kraje. Kraft upozornil, že na něm chyběli zástupci z Památkové péče. „Je s podivem, že je tam nikdo nepozval. Přitom je Nový hrad kulturní památkou,“ řekl Kraft. „Toto jednání se týkalo pouze provozu motorových vozidel na projednávaných přístupových cestách. Okruh pozvaných účastníků byl dostačující. Jednání se přímo netýkalo technického stavu kulturní památky Nový hrad, proto účast památkářů nebyla nutná,“ oponoval tiskový mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček.

Školní lesní podnik popírá, že by Kraftovi a jeho lidem v opravách hradu bránil. „To je nesmysl. Jako vlastníci přístupových cest přirozeně chceme vědět, kdo po nich jezdí a co vozí. Vidím to trošku jinak. Pan Kraft již zřejmě nemá sílu a prostředky na to, aby hrad dál opravoval. Snaží se odvést pozornost jiným směrem a vymlouvá se na nás. Přitom má problémy se stavebním povolením,“ řekl referent Oddělení správy majetku ŠLP Křtiny Radek Malý.

Křtinští lesníci již v minulosti s Kraftem měli dohodu, podle níž mohl při opravách hradu cesty používat. Jenže později chtěli mít o jejich užívání větší přehled. „Od pana Krafta chceme, aby nám nahlásil auta, která budou po cestě jezdit a těm vyřídíme zvláštní povolenky. To samé se týká techniky, která bude vozit materiál. Právní zástupce pana Krafta se nám má do poloviny ledna ozvat a dohodu bychom měli doladit. Ročně vyřídíme sedm set povolenek a problémy nemáme. Jenom pan Kraft tvrdí, že je to problém,“ dodal Malý s tím, že závory nechali udělat proto, aby zamezili v lese černým skládkám.

Robert Kraft namítl, že vyřizování povolenek pro jednotlivá vozidla je v tomto případě nemožné. „Pokud se bavíme o stavbě v řádech desítek milionů je podle mého nemožné domlouvat se na jednotlivých propustkách, když povezeme třeba jen několik palet cihel. My byli ochotni podepsat smlouvu, kdy za úplatu budeme cestu používat. V minulosti jsme žádali dva tři měsíce dopředu o povolení a výsledek? Po několika měsících nám často řekli, že osoba, která to má vyřídit zrovna není v práci,“ řekl Kraft a pokračoval.

„Závory kvůli černým skládkám? Lesníci je postavili proto, aby nám znemožnili přístup na hrad. Navíc je udělali na černo bez stavebního povolení. Obecní úřad v Olomučanech je vyzval, aby je odstranili, jenže oni to stále ignorují. Navíc se nejedná o žádné lesní cesty jak donekonečna tvrdí, ale o účelové,“ poznamenal Kraft.