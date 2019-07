Blansko – Vysněná letní dovolená. Bezstarostné opalování na prosluněné pláži, koupání v moři a večer popíjení drinků v místních hospůdkách. Blanenský cestovatel Milan Daněk tráví dovolenou jinak. Tisíce mil od domova. V divočině, bez spojení s moderním světem a odkázaný jen na vlastní schopnosti. Velmi často na místech, kde i drobné zranění může znamenat velké potíže nebo smrt.

Milan Daněk s domorodci na Nové Guinei. Vlevo na snímku je jeho dávný přítel Senkjů, který mu v pralese zachránil život. | Foto: Archiv Milana Daňka

S přítelkyní Alenou Žákovskou opakovaně míří například do pralesů na Nové Guinei a zajímají se o život domorodých obyvatel. Poprvé tam byli před dvaceti lety a na konci července vyrazí na ostrov, kde žijí potomci obávaných lovců lebek, na další měsíční expedici. „Bude to naše pátá výprava do západní části tohoto ostrova a zřejmě poslední. Vyrazíme do vnitrozemí, do pralesa, který je protkaný hřebeny hor. Cílem expedice je získat materiál pro dokončení knihy o přírodních národech a filmu z našich výprav na Novou Guineu,“ říká sedmapadesátiletý muž.