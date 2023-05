Bezkontaktní jízdenky si Brňané oblíbili.Zdroj: Dopravní podnik města Brna

"PÍPÁNÍ" NEJVÍCE ZA 90 KORUN ZA DEN

Po celém dni cestování systém cestujícímu spočítá, kolik utratil, a naúčtuje mu optimální jízdné. „Nanejvýš však devadesát korun za celodenní jízdenku," podotkla Doležalová.

V případě, že lidé preferují papírové jízdenky, mohou využít jízdenku na osm cest, která stojí 156 korun. Platí pouze v zónách 100 a 101. Jedna cesta může trvat maximálně pětačtyřicet minut, vyjde na devatenáct korun a 50 haléřů, tedy ještě méně než papírová čtvrthodinová.

Děti do deseti let a důchodci nad sedmdesát jezdí brněnskou městskou hromadnou dopravou zdarma. Důchodci nad pětašedesát a žáci a studenti od deseti do šestadvaceti let mají zlevněné jízdné.

