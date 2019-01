Blanensko - Cestování hromadnou dopravou na Blanensku nemusí být pro každého zrovna příjemným zážitkem. Jak dokazuje svědectví jedné z pasažérek, zkušenosti s tím mají například lidé upoutaní na invalidní vozík.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Michal Vítů

„Minulý týden jsem jela z Boskovic autobusem směr Blansko a v Boskovicích chtěla nastoupit paní s pánem na invalidním vozíku. Pan řidič je odmítl vzít do autobusu se slovy, že nemá zádržný systém a že se nenechá za dobrý skutek zavřít. Podotýkám, že to byla linka nízkopodlažní označena symbolem pro vozíčkáře," popsala zážitek Eva Štěpánková.

Podle ní je nepochopitelné, proč mohou autobusem volně cestovat matky s dětmi v kočárcích, a osoby na invalidním vozíku nikoliv.

Náměstek pro osobní dopravu společnosti ČAD Blansko, která dopravu na trase BoskoviceBlansko z větší části zajišťuje, Richard Maňoušek však s tím, že by řidiči nesměli vozíčkáře přepravovat, nesouhlasí. „Zádržný systém se instaluje do novějších typů autobusů, jedná se o madla, kterých se vozíčkář může chytit, a také o bezpečnostní pás pro vozíčkáře. Ve starších typech autobusů tento zádržný systém nemáme. Přesto je možné i v autobusech bez zádržného systému vozíčkáře přepravovat," zdůraznil Maňoušek s tím, že běžně přepravují i maminky s kočárky. „Řidiči by tak přepravu vozíčkářů odmítnout neměli. Navíc invalidní vozíčky se dají i zabrzdit," dodal Maňoušek.

Raději autem

Přesto je však cestování hromadnou dopravou pro vozíčkáře na Blanensku komplikované. „Jezdí velmi málo nízkopodlažních autobusů a velmi bych ocenila, kdyby nízkopodlažních autobusů přibylo. Většina autobusů, které k nám jezdí, jsou klasické. Dcera i s vozíčkem může vážit okolo sedmdesáti kilogramů a dostat ji tak po schodech do autobusu je pro mě samotnou nemožné. Žádat ostatní cestující nebo řidiče, aby mi s takovou váhou pomohli, si netroufám. Proto musíme všude jezdit autem, bez něj si to neumím představit," vysvětlila Marie Gricová ze Šošůvky.

Komplikovanost dopravy veřejnými spoji potvrzuje i Iveta Rafaelová z Blanska, jejíž syn je na vozíčku. „Setkali jsme se například s tím, že když jsme chtěli cestovat blanenskou městskou hromadnou dopravou, nikde jsme nenašli, zda je autobus nízkopodlažní nebo ne. Čekali jsme tak patnáct minut na autobus u Kauflandu a nakonec přijel autobus klasický, takže jsme šli pěšky," popsala žena z Blanska.

Podle Maňouška nyní ale označení autobusů pro vozíčkáře v jízdních řádech je. „Do konce roku chceme navíc přikoupit dva nízkopodlažní autobusy pro blanenskou městskou dopravu," dodal.

Jednoduchá ale není pro vozíčkáře ani přeprava vlakem. „Jezdíme občas vlakem do Brna a musíme se objednávat předem, aby nám zaměstnanci Českých drah zajistili plošinu pro vozíčkáře. Musíme nahlásit přesný den i přesný čas, kdy chceme jet. Ve vlaku pak cestujeme v prostoru, kde se převáží poštovní balíky, kde pro doprovod nebývá ani možnost si někam sednout," popsala cestování Rafaelová.

Podle tiskového mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského nyní jezdí na trase Blansko-Brno tři páry částečně nízkopodlažních vlaků. Do poloviny roku 2015 jich má navíc ještě přibýt. „České dráhy uzavřely smlouvu se společností Škoda Vagonka na dodání pěti třívozových a dvou dvouvozových nízkopodlažních jednotek. Ty nasadíme na vytíženou linku S2 BrnoBlansko Letovice," uvedla mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.