Cesta hrůzy. Dělníci na silnicích nepracují, omezení ale nekončí

Blanensko, Vyškovsko /FOTOGALERIE/ – Opravované úseky silnic na Blanensku a Vyškovsku přes zimu většinou dělníci opustili. Řidiči přesto narazí na řadu omezení.

Zákazy vjezdu, snížená rychlost nebo semafory. Řidiči neztrácí čas objížďkami a riskují pokutu. Obyvatele Jedovnic na Blanensku rozčiluje staveniště, které mají místo silnice. „Všechny to tady štve. Táhne se to dlouho,“ řekla například Věra Kocmanová.



Velké opravy v městysi začaly loni. Zákazy vjezdu měly zmizet už loni na podzim. Nakonec zůstaly i přes zimu, i když dělníci stavbu opustili. „V plánu bylo položit podkladní asfaltové vrstvy. Marně jsme naléhali na firmu, aby na stavbu poslala víc pracovníků a práce v termínu dokončila. Počasí pak neumožnilo pokračovat,“ reagoval šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Firmu, která silnici v Jedovnicích opravuje, se redakci nepodařilo kontaktovat. Ani na e-mailový dotaz její zástupci neodpověděli. Uzavírka je zatím naplánovaná do konce letošního května.



Místní se kvůli tomu zlobí i na starostu a na strážníky. „Sem tam tady stojí policie a rozdává pokuty. Nedávno si jeden řidič ulomil kolo. Já se všem divím, že tudy jezdí. Bydlím na kraji a radši jezdím objížďkou, abych si nezničila auto,“ dodala další z obyvatel Pavlína Kalousová.

Co opravují a kdy skončí

BLANENSKO

∙ Průtah městysem Jedovnice, uzavírka do konce května.

∙ Most v Rájci-Jestřebí, uzavírka do konce dubna.

∙ Most u Černé Hory, silničáři jej na jaře zbourají, do konce roku plánují postavit nový.

VYŠKOVSKO

∙ Most v Hostěrádkách-Rešově, uzavírka do konce dubna.

∙ Silnice u Kojátek, uzavírka platí do konce března.



Jedovnický starosta Jaroslav Šíbl kritiku odmítá. „Není pravda, že od stavby dáváme ruce pryč. Jednáme s firmou, aby ji udržovala v co nejlepším stavu,“ uvedl starosta.



Podle velitele strážníků Luďka Koláře problémy přidělávají i řidiči, kteří na silnici vjíždějí. „Stěžují si na výtluky a na to, že si ničí auta. Kdyby jeli dvacítkou, nemůže se nic stát. Někteří ale stavbou projíždějí v sedmdesátikilometrové rychlosti,“ upozornil Kolář.



Do městyse mohou vjet autobusy, sanitky, hasiči, dopravní obsluha a místní obyvatelé. Většina ostatních řidičů si s tím hlavu nedělá. „Když jedu domů, z dvaceti aut jich devatenáct odbočí do Jedovnic. Protože bydlím u kostela, vidím, že jedou dál. Projíždí tady i autobusy cestovek. Všichni zákaz porušují,“ nabídl svůj pohled Karel Dvořáček, který z Jedovnic dojíždí za prací do Brna.



Na omezení narazí řidiči také na silnici z Vyškova do Kojátek. Místní tam mohou, ostatní musí jinudy. „I tam stojí policejní hlídky. Někteří řidiči si chtějí zkrátit cestu a riskují pokutu,“ sdělil starosta Kojátek Lubomír Pukl.



Objížďka vede třeba přes Kozlany. Tam se zase pracuje na kanalizaci. „Dělníci vykopou krátký úsek a jak práci dokončí, hned ho zasypou a povrch zhutní. Takže řidiče čeká asi takové omezení, jako když objíždí nákladní auto. Tak jsme se domluvili. Rozkopat celou obec jsme nechtěli,“ řekl kozlanský starosta Karel Pospíšil.



Na Vyškovsku zůstal přes zimu zavřený most v Hostěrádkách-Rešově na silnici do Šaratic. Silničáři se už od března chystají na opravy silnice mezi obcí Tučapy a Vyškovem. Tam plánují částečné uzavírky a zákaz vjezdu nákladním autům.



Na Blanensku je stále uzavřený most přes železniční trať v Rájci-Jestřebí. Most u Černé Hory, po němž auta jezdí jen v jednom směru, co nevidět silničáři zbourají. Objížďka povede přes Černou Horu.