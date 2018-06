Cesta do Starého Blanska? Po objížďce o dvanáct kilometrů dále

Blansko – Do Starého Blanska se od pátku až do konce srpna řidiči dostanou pouze přes Olešnou. Cesta se jim prodlouží o dvanáct kilometrů. Kvůli úplné uzavírce Komenského ulice, přes kterou vede jediná cesta do této části města. Chodců se uzavírka ulice netýká.

Silnici dělníci opraví od železničního přejezdu ke kostelu. Druhá etapa oprav navazující na dosavadní rekonstrukci zahrne výměnu vodovodů, plynovodů, úpravu povrchu vozovky. „Provoz opotřeboval silnici, kanalizace je v havarijním stavu. Musíme dát do pořádku všechny podzemní sítě a celou vozovku,“ shrnul vedoucí blanenských silničářů Miloš Bažant. ČTĚTE TAKÉ: Bezdůvodně vadly. Zhrzená žena se bývalému příteli mstila na rostlinách Kvůli opravám inženýrských sítí budou mimo provoz oba jízdní pruhy. „Sítě jsou vedené přímo v jednom pruhu a zasahují i do druhé poloviny vozovky,“ objasnil vedoucí blanenského investičního odboru Marek Štefan. Opravy v Blansku

• V březnu začala uzavírka Komenského ulice, objížďka vedla pro osobní auta ulicemi Na Lukách a Na Brankách, náklaďáky musely přes Olešnou.

• Úplná uzavírka ulice potrvá od 30. července do konce srpna, přes Olešnou musí nyní už všechna auta.

Jiná cesta než přes Olešnou do Starého Blanska nevede. Kvůli elektrifikaci železniční trati nelze dočasně zprovoznit ani bývalý železniční přejezd, jak navrhovali někteří obyvatelé.



Dlouhá objížďka trápí nejen řidiče, nýbrž i zaměstnance z blízké průmyslové zóny. „Je nesmysl, aby silnici zavřeli na celé dva měsíce. Lidé budou jezdit složitě přes Olešnou, aby se vůbec dostali do práce. Benzín jim nikdo nezaplatí,“ stěžovala si zaměstnankyně blanenské chemičky Miroslava Hrazdírová.



Výdaje se zvýší i blanenským stavebninám. „Objednané zboží budeme zákazníkům vozit, samozřejmě na naše náklady,“ řekl vedoucí blanenských stavebnin Karel Matyáš.



Složitou objížďku by podle něj vyřešil most, který slíbilo vedení města. Ten však odborníci teprve projektují a bude stát až za několik let.



Na uzavírku silnice reagují i taxikáři. „Kvůli uzavření Starého Blanska musíme zdražit. Předtím lidé jezdili za sedmatřicet korun po městě. S objížďkou je cesta vyjde na necelých dvě stě korun,“ porovnal blanenský taxikář Radek Novotný.



Objížďka zasáhne i hasiče. Prodlouží jim povolený dojezdový čas. V průmyslové zóně proto budou mít o prázdninách službu dobrovolní hasiči, aby v případě poplachu ihned zasáhli. Záchranáři dorazí k pacientům včas. MARTINA MORESOVÁ ČTĚTE TAKÉ: S výbuchem ve tváři. Odborníci ukázali trojrozměrnou podobu barona Trencka

