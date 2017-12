Česko zpívá koledy: u zámku, v parku i před redakcí Deníku

Blanensko – Středa třináctého prosince. Přesně v šest hodin večer zazní na řadě míst České republiky vánoční koledy. Už po sedmé. Zpívat je budou lidé v obcích a městech, které se letos zapojily do projektu Deníku Česko zpívá koledy.

Česko zpívá koledy. Ilustrační foto. Foto: Deník/Michal Hrabal

Zazní pět koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štěstí, zdraví, pokoj svatý a Pásli ovce Valaši. A kdo bude chtít, může si navrch zazpívat známý vánoční evergreen Vánoce, Vánoce přicházejí či píseň Rolničky, rolničky.

K projektu se na Blanensku přidali například divadelníci z Ochotnického divadla Svitávka. Koledy zazpívají ve středu v tamním parku vedle úřadu městyse. A nebudou sami. „Zpívat koledy přijdou tradičně také členové Svatojánského chrámového sboru Svitávka a rodiče s dětmi. Odhaduji, že přijde do kolem stovky lidí,“ řekla místostarostka Svitávky Miroslava Holasová.

Kde se bude na Blanensku zpívat:

středa 13. 12. 18.00

Adamov (před kulturním domem)

Blansko (Rožmitálova ulice)

Blansko, Klepačov (centrum Velan)

Boskovice (Masarykovo náměstí)

Doubravice nad Svitavou (u vánočního stromu)

Křtiny (zámek)

Lipůvka (parkoviště u vánočního stromu)

Svitávka (park u obecního úřadu)

Suchý (vánoční strom u obecního úřadu)



Podruhé se do projektu Česko zpívá koledy zapojí v Lipůvce. „Je to pěkná akce, tak proč ji nezopakovat. V obci je několik desítek aktivních důchodců. Zpívat přijdou i rodiče s dětmi a sbor z kostela s varhaníkem. U stromečku se sejdeme už ve čtyři odpoledne a pojmeme to trošku ve větším. Moc se na zpívání těšíme. Koledy jsme už trénovali dopředu,“ pověděl za organizátory setkání Břetislav Svánovský.



V Adamově se budou koledy zpívat před kulturním domem pod taktovkou Kroužku zpívání pro radost. Ten tvoří adamovští důchodci. „Je to dobrý nápad. Lidé se sejdou, zazpívají koledy a najdou trošku klidu v hektickém předvánočním čase. Koledy jsme už trénovali. Jako doprovod máme klávesy a kytaru. Vždy nás zpívá kolem dvaceti a přijde si nás poslechnout několik desítek lidí,“ řekl klávesista souboru Jiří Burget.



Adamovský soubor tentokrát doprovodí ještě zpěv prvňáčků ze Základní školy Ronovská. Ti si natrénovali zejména tradiční skladbu Vánoce, Vánoce přicházejí.



V Blansku se koledy budou zpívat v Rožmitálově ulici před redakcí Blanenského deníku Rovnost. O zpěv a hudební doprovod se postará sbor Bacz Band. Společně s příchozími budou zpívat i redaktoři Rovnosti. „Na zpívání koled se už moc těšíme. Bude to příjemné setkání lidí,“ řekl člen sboru Martin Hasoň.



Do projektu se přihlásili stejně jako v předchozích letech také Klepačovští. Zpěv koled rozezní tamní centrum Velan. Boskovičtí se sejdou na Masarykově náměstí před vánočním stromem, stejně jako lidé v Doubravici nad Svitavou a Suchém. U zámku budou zpívat koledy ve Křtinách.