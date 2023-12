Celou republiku a také Blanensko po roce ovládly opět koledy. S Deníkem je ve středu v šest hodin večer zpívaly v regionu na třinácti místech zástupci všech generací. Děti, rodiče, babičky i dědečkové.

Blanensko zpívalo koledy s Deníkem. Podívejte se do Klepačova či Adamova. | Video: Deník/Jan Charvát

Například v Černé Hoře, Ráječku, Bukovině, Spešově, Bořitově nebo Olešnici. Zhruba padesátka lidí dorazila ke zvoničce v blanenské části Klepačov. A pěkně to rozbalila.

„Přišly rodiny s dětmi i důchodci. Koledy jsme pouštěli přes mobilní telefon do reproduktoru. A parádně se to rozjelo. Koledy jsme s vytištěnými zpěvníky Deníku odzpívali hned dvakrát. Podával se horký čaj a pro dospělé i něco ostřejšího. Na místě bylo i mobilní ohniště a děti si opékaly buřty. Byla to příjemná, akce v předvánočním čase,“ řekl organizátor klepačovského setkání Vladimír Vaněk.

Brňané zpívali koledy s Deníkem. Zaplnili náměstí Svobody a další místa

Zhruba osmdesát lidí přišlo ve středu večer zpívat v Adamově, kde se k akci Deníku připojují už od samotného začátku. Zpívání koled bylo stejně jako loni v režii tamních školáků z ulice Ronovská.

Na schodech před kulturním střediskem vystoupila necelá dvacítka žáků ze 3. B s rolničkami, tamburínami a ozvučnými dřívky pod vedením třídní učitelky Lenky Dohové. Před publikem je podpořila zpěvačka Adéla Ukperaj Grimová.

„Koledy jsme poctivě trénovali. Minulý týden jsme měli v kulturním středisku generálku. Děti se na vystoupení moc těšily. Zpěvníky jsme si stáhli z internetu. Mezi nejoblíbenější skladby patří Vánoce, Vánoce přicházejí, Rolničky, a Půjde spolu do betléma. Jsou takové rychlé a melodické,“ popsala přípravy tradičního vystoupení Lenka Dohová.

Akci Česko zpívá koledy Deník pořádal už po třinácté. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkali znovu poté, co se minulý rok tato oblíbená akce po pauze během dvou covidových let vrátila na česká náměstí, do kostelů a na další místa v živé podobě.

Druhou prosincovou středu zaznělo šest vánočních koled a písní. Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a známý evergreen Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdou čtenáři vždy na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vycházejí ve všech regionálních vydáních Deníku.