/VIDEO, FOTO/ U kapličky, před kulturním domem, radnicí nebo u rozsvíceného vánočního stromu. Na těchto místech se dospělí i děti připojí v různých částech Blanenska do tradiční akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Ve středu 13. prosince budou v šest hodin večer zpívat například v Černé Hoře, Spešově, Žďáru, Ráječku, Adamově nebo Bořitově.

„Oslovili jsme pěvecký sbor v naší základní škole. Do obchodů vytiskneme letáčky, informaci o akci otiskneme také v obecním zpravodaji a zveřejníme na sociální síti. Chtěli bychom, aby dorazilo co nejvíce lidí a podpořilo to komunitní setkávání obyvatel našeho městysu,“ řekla Deníku za tým organizátorů v Černé Hoře Milada Májska.

Sousedské setkání se tam uskuteční na náměstí Míru. Předvánoční pohoda ovládne druhou prosincovou středu večer i Orlovnu v Bořitově, kde tradiční zpívání koled příchozím zpříjemní svařené víno, grog, čaj a drobné občerstvení.

Na Česko zpívá koledy s Deníkem se už chystají i ve Spešově, kde se místní setkají na návsi poblíž kapličky u rozsvíceného vánoční stromu. „Sejdeme se takto už po několikáté. Je to pohodová akce, kterou pravidelně navštěvuje několik desítek lidí. Celé rodiny. Koledy zpíváme s hudebním doprovodem,“ uvedla Naďa Semotamová ze Spešova.

Od začátku se do zpívání koled zapojují také v bezmála pětitisícovém Adamově. Tam se pravidelně scházejí na prostranství před kulturním domem v sídlišti Ptačina. Léta tam koledy zpíval Kroužek zpívání pro radost místních penzistů. Za doprovodu kláves a kytary. Koledy poctivě trénovali dlouho dopředu. Loni už byli v publiku a štafetu symbolicky předali adamovským školákům.

„Pozvání dostanou i letos. Určitě si přijdou do publika zazpívat a podívat se na vystoupení dětí ze základní školy. Těm s koledami pomůže zpěvačka Adéla Ukperaj Grimová,“ popsala adamovské zpívání koled vedoucí Městského kulturního střediska Adamov Jitka Králíčková.

Tradiční událost

Akci Česko zpívá koledy Deník pořádá už po třinácté. Letos se lidé napříč Českou republikou společně potkají znovu poté, co se minulý rok tato oblíbená akce po pauze během dvou covidových let vrátila na česká náměstí, do kostelů a na další místa v živé podobě.

Druhou prosincovou středu bude znít šest vánočních koled a písní. Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a známý evergreen Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdou čtenáři na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na webu ceskozpivakoledy.cz je mapa se seznamem míst všech koledových setkání. Ačkoli se jejich počet už v polovině listopadu přiblížil k číslu 200, dále trvá možnost vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společného zpívání vánočních koled, se zrodil před třinácti lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země.

„Nejdále se koledy rozezněly v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

