České filmy táhnou, říká vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan

Boskovice /ROZHOVOR/ - Návštěvnost boskovického kina Panorama roste. Rekordní sezonu má za sebou i tamní letní kino, k níž přispěla i postupná rekonstrukce amfiteátru. Podle vedoucího boskovického kina Tomáše Marvana hodně táhnou české filmy a animované pohádky. „Pro nás je úspěšný každý film, který zařadíme do programu a přijde na něj víc lidí, než jsme očekávali. Třicet diváků na projekci neznámého nezávislého filmu potěší víc než vyprodaná projekce velkofilmu, kde návštěvnost tušíte dopředu,“ říká Marvan.

Vedoucí boskovického kina Panorama Tomáš Marvan.Foto: archiv Tomáše Marvana

Mají lidé v dnešní době ještě vůbec zájem chodit do kina?

Jednoznačně ano. Návštěva kina se stále bere jako společenská událost. Do kina jdete s přáteli, stejně jako do divadla nebo na koncert, abyste společně sdíleli umělecký zážitek.



O jaké filmy je mezi diváky největší zájem?

O české filmy a animované pohádky. Hodně lidí chodí třeba i na horory. Pro nás je však úspěšný každý film, který zařadíme do programu a přijde na něj víc lidí, než jsme očekávali. Třicet diváků neznámého nezávislého filmu nás potěší víc než vyprodaná projekce velkofilmu. Návštěvnost při ní totiž tušíte dopředu a připravíte se o překvapení. Naším cílem není honba za co největší návštěvností, ale nabídka rozmanitého programu různým skupinám diváků.



Kolik chodí do kina dětí?

Děti tvoří minimálně čtyřicet procent diváků, což samozřejmě zohledňujeme v programu kina. Nabídka animovaných pohádek je sice dostačující, ale v distribuci nám chybí více obsahu pro děti do čtyř let a kvalitní nekomerční snímky pro mládež.

Jaká je návštěvnost boskovického kina v posledních letech?

Loni bylo s pětačtyřiceti tisíci diváky třiadvacátým nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v republice. Mezi městy o velikosti do patnácti tisíc obyvatel se s návštěvností pohybujeme na předních příčkách. Je velmi dobrá.

Tomáš MarvanO něm: Osmatřicetiletý Tomáš Marvan je ženatý a má dvě děti. Pochází z Boskovic, kde také žije. Pět let je vedoucím tamního kina, kde působí více než čtrnáct let. Je také předsedou Filmového klubu Boskovice. Kromě filmů čte rád komiksy a chodí na houby.

Kde se prochází: Na Vysočině nebo kdekoliv, kde jsou lesy a kopce.

Kde odpočívá: V přírodě nebo na zahradě se svou rodinou.



Vnímáte konkurenci kin ve velkých městech?

Konkurence je zdravá. Část obyvatel Boskovic bude vždy navštěvovat kina v Brně. A naopak z Brna jezdí lidé do kina k nám. Mám radost z každého dobře fungujícího kina a mrzí mě, že například v Letovicích kino v roce 2011 skončilo. Situace v té době kinům nepřála, ale za posledních pět let zažívají jednosálová kina v malých městech boom. Pokud by se letovické kino v té době digitalizovalo, dnes mohlo skvěle fungovat a být výdělečné.



Kino není jen o filmech. Co návštěvníkům nabízíte navíc?

Poslední dobou jsou populární hlavně cestovatelské přednášky. Oblíbené jsou také filmové kvízy. Ale největší radost mám z fungujícího filmového klubu a babybiografu, tedy speciální dopolední projekce s výrazně sníženou hlasitostí a částečným osvětlením v sále pro rodiče s nejmenšími dětmi.



Jaké chystáte novinky?

Od listopadu jsme zrušili možnost rezervací vstupenek v kině. Vstupenky jdou pouze rovnou koupit, a to buď online na webu kina, nebo přímo na pokladně. K tomuto kroku jsme přistoupili vzhledem k velkému množství nevyzvednutých rezervací. Dlouho jsme jej zvažovali, ale už teď, po půl měsíci provozu, víme, že jsme udělali dobře. Do konce měsíce bychom chtěli spustit věrnostní kartu pro diváky, kdy její držitele a časté návštěvníky odměníme bonusy.

Vydařenou sezonu má za sebou také boskovické letní kino…

V letošní sezoně od 12. července do 2. září navštívilo letní kino jen na filmových projekcích na jedenáct tisíc diváků. To je nejvyšší návštěvnost od roku 2015, kdy jsme v letním kině začali promítat digitálně. Řadíme se tak k nejnavštěvovanějším letním kinům v České republice. Nejvíce lidí přilákal muzikál Mamma Mia! Here We Go Again a animované filmy Hotel Transylvánie 3 a Úžasňákovi 2. Kolem osmi set návštěvníků přišlo každý večer i na 7. filmový víkend ČSFD.CZ, kdy jsme za dvě noci odpromítali celkem šest filmů.



Podepsalo se podle vás na rostoucí návštěvnosti také opravené zázemí amfiteátru?

Určitě. Opravený amfiteátr nabízí lepší komfort pro diváky. Stejně tak nám hrálo do karet velmi teplé počasí a také projekční plocha letního kina byla odjakživa největším lákadlem pro filmové fanoušky.



Co se bude v letním kině ještě opravovat?

V letním kině momentálně opravujeme promítací kabiny a rozvodny. Renovovat se bude i horní cesta směrem k vyhlídce a dočkáme se i nového oplocení směrem od zámku. V dalších etapách rekonstrukce by se pak mělo vybudovat zázemí pod plátnem. Má obsahovat šatny pro vystupující, pokladnu, sklad a také toalety.