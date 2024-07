Deník bývalé pobočky v blanenské ulici Dvorská a adamovské Družstevní navštívil a poptal se místních, jak se s jejich koncem vyrovnali. „Já tady využívala hlavně balíkovnu. Teď je to komplikovanější. Musím jinam, ale co už. Lidi tady kvůli zrušení pošty dost brblali. Hlavně starší, ale co mají dělat? Státní firma podle mě hledala cesty jak ušetřit a zvolila tuto cestu,“ řekla redaktorovi v Blansku jedna z místních obyvatelek, která se představila jako Michaela. Zveřejnit celé jméno si nepřála.

Manželé Holáňovi mluvili pěkně od plic, v Blansku se otočili na chvíli z jiného okresu. „Rušení poboček pošt mi vadí, a to hodně. Je to přece veřejná služba v režii státu. Ta by se neměla omezovat, ale rozvíjet. Místo toho, aby šli s dobou a dělali něco pro obyčejné lidi, tak zavírají a komplikují jim život,“ poznamenal Michael Holáň.

Před rokem zavřená poštovní pobočka v Dvorské ulici v Blansku. | Video: Deník/Jan Charvát

V podobném duchu mluvila i jeho manželka. „Byli jsme v Táboře na dovolené a tam zrušili poštu na náměstí. Když chtěl člověk poslat pohledy musel jít dost daleko jinam. V Brně se pak místo na velkou poštu u nádraží, kterou zavřeli, lidi štrachají kamsi do Letma do patra. Nerozumím tomu,“ uvedla žena.

Situace v Adamově

V pětitisícovém Adamově teď obyvatelé sídliště Ptačina už rok musí jezdit do centra, kde je pobočka v ulici Nádražní. Několik desítek metrů odtud je vlaková i autobusová zastávka, kde staví městská hromadná doprava.

Před rokem zavřená poštovní pobočka v Adamově. | Video: Deník/Jan Charvát

Zejména starší obyvatele sídliště litoval jeden z oslovených místních. „Dřív jsem to měl na poštu asi minutu chůze, když mi došel doporučený dopis. Teď musím sednout do auta a jet do centra, když mě pošťačka nezastihne doma. Balíky se zbožím z eshopů si nechávám zasílat do boxů v blízkosti bývalé pošty, takže to mi nevadí. Je mi ale líto starých lidí. Cesta autobusem sice netrvá do centra dlouho, ale i tak je přesun na poštu pro řadu z nich výlet pomalu na celé dopoledne,“ řekl muž z adamovského sídliště Ptačina. Jméno zveřejnit nechtěl.