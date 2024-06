/FOTO, VIDEO/ Člověk nikdy neví, kdy ji může v nouzi potřebovat. Nebo naopak, kdy správně provedenou a včasnou masáží srdce zachrání život někomu jinému. Členové Humanitární jednotky z blanenského Oblastního spolku Českého červeného kříže veřejnosti předvedli, jak má správně vypadat. Na charitativní štafetě You Dream We Run v Ráječku se před několika dny navíc postarali o zápis do České knihy rekordů.

Červený kříž má rekord. Masáž srdce dokázali Blanenští provádět nonstop 24 hodin | Video: Se souhlasem Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko

Na cvičné figuríně dokázal dvacetičlenný tým praktickou ukázku oživování zvládnout čtyřiadvacet hodin nonstop. Za tu dobu stlačili dobrovolníci její hrudník více než sto šedesát tisíc krát. „Dosavadní rekord před lety zvládl tým o čtyřiadvaceti lidech. My jsme ho stáhli na dvacet. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny po pěti a střídali se. Jednalo se o praktickou ukázku správného provedení masáže hrudníku při srdeční zástavě. Čistě jen mechanicky, bez dýchání. Snažili jsme se to co nejvíce přiblížit reálné situaci a vše dělat tak, jak se správně má,“ řekl Deníku k rekordnímu pokusu lektor první pomoci Tomáš Růžička.

Pokus byl zaznamenáván online přenosem přes kameru nejen kvůli komisařům a uznání rekordu, ale také kvůli výstupu, který po zanalyzování může poskytnout cenné informace. „Podle prvotních dat bylo přes pětadevadesát procent stlačení hrudníku a následně jeho povolení provedeno správně. Což je velmi slušný výsledek. Zároveň je to při resuscitaci touto metodou velmi důležitá věc. Hrudník se musí také po stlačení správně povolit, aby srdce mohlo načerpat krev, jak se říká napít. Členové týmu se střídali stejně jako při ostrém zásahu asi po dvou třech minutách, kdy je schopen člověk masáž provést bez vyčerpání správně. Pokud tedy není na místě sám,“ dodal Růžička s tím, že se v týmu sešli lidé různých profesí i mimo oblast zdravotnictví.

Zdroj: Se souhlasem Oblastního spolku Českého červeného kříže Blansko

Rekordní pokus předvedli na figuríně, která simulovala člověka o hmotnosti přibližně osmdesáti kilogramů. Podle Růžičky by si základy první pomoci včetně masáže hrudníku při zástavě srdce měli osvojit všichni. Od dětí po dospělé. Nikdy nevědí, kdy ji budou potřebovat.

„Spousta lidí má zažitou představu, že budou masáž srdce dávat někomu cizímu například po dopravní nehodě. Praxe mluví jinak. V drtivé většině případů se naopak jedná o někoho blízkého. Už proto by měli lidé základy první pomoci ovládat. Pokud člověk musí řešit pomoc při bezprostředním ohrožení života nebo neodkladného transportu do nemocnice je na místě znalost důležitých telefonních čísel. V tomto případně je nezbytně nutné volat přímo záchranku na číslo 155, ne na tísňovou linku 112. Ještě lepší je to přes mobilní aplikaci záchranka, kde se rovnou zobrazí poloha volajícího. I to ušetří drahocenné vteřiny v boji o život,“ uzavřel blanenský lektor první pomoci.