Nyní se památka stejně jako tamní zámecká zahrada dočkala obnovy a její prostory se poprvé stanou součástí prohlídkové trasy. Turisté se do ní podívají příští rok na jaře. „Zámecká fíkovna s posuvnou střechou na kolejnicích je jedinečná. Na území naší republiky se dochovala jediná funkční. Je unikátní i v evropském měřítku a pro turisty bude velkou atrakcí. Fíkovníky se do ní vrátí po desítkách let,“ řekla Deníku Rovnost lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Dodala, že fíky se na tamním zámku podle dobových záznamů pěstovaly ještě před první světovou válkou. V teplých měsících se střecha fíkovny odsouvala, na zimu se naopak zabednila a obložila slámou, aby byly rostliny chráněné před mrazy. Uvnitř byla kamna, kterými se ji přitápělo. „Při obnově jsme nechali opravit posuvnou střechu a její mechanismus. Tak, aby fíkovníky měly přírodní světlo i zálivku. Zasázíme je tu zpět přímo do země. Vnitřní prostor jsme nechali v historickém rázu. V dobových záznamech jsme našli zprávy, že Dubští tropické ovoce posílali přátelům v okolí a také se jedlo na hostinách. Byla to otázka prestiže servírovat něco, co nebylo běžně k mání,“ poznamenala Rudolfová.

Různé druhy ovoce zpestří také lysickou zámeckou zahradu s kolonádou. Mezi cestičkami budou turisté příští rok na jaře obdivovat jahody, angrešty, rybízy nebo broskve.