Černou Horu opět ucpou kolony. Silničáři znovu uzavřou silniční most

Blansko – Více peněz do sportu, kultury i sociálních služeb. Do těchto oblastí poputuje z rozpočtu města podle zástupců Blanska více peněz než loni. „Díky dobrému hospodaření je v městském rozpočtu více prostředků. To navýší i částky, které v podobě městských dotací rozdělíme do jednotlivých oblastí,“ uvedl blanenský místostarosta Jiří Crha.