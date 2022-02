„Už ale osmdesát let předtím místní učitel pořádal s žáky takzvanou „veselost“. Chodili s koledou po dědině a přitom se i tančilo. To bylo ještě v době, kdy nestála škola,“ vysvětluje zanedlouho pětasedmdesátiletý muž, který Deníku Rovnost poskytl unikátní dobové fotografie.

Vlastní rodokmen zpracoval do roku 1560. Nadchlo mě to, říká těchovský kronikář

Ostatky pořádali místní v Těchově a na Obůrce dohromady a někdy i samostatně. V minulosti měli delší pauzy, třeba i dvacet let, přesto se tradici podařilo udržet až do dnešních dní. Zásluhu na tom mají hlavně tamní dobrovolní hasiči. „V posledních letech se na Těchově ujal zvyk přijít do průvodu s maskou na téma podle předem určeného písmena abecedy,“ dodává těchovský důchodce.