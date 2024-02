„Je to hodně peněz. Bohužel ty, co černé skládky zakládají, nikdy nikdo nechytí. Myslím, že je dělají přes noc, což je snazší. Ve finále pak není po kom peníze vymáhat,“ dodal Radouš.

Lidé mnohdy ani netuší, že dělají nelegální činnost. Hrozí jim přitom pokuta i několik desítek tisíc korun. ,,Drobné i velkoformátové odpadky se označují za černou skládky vždy, když jsou na místech, které k tomu nejsou určené, tedy když jsou mimo kontejner. Za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa přitom hrozí pokuta až do výše padesáti tisíc korun,“ podotkl vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Černé skládky evidují i strážníci

Výskyt černých skládek potvrdili i blanenští strážníci. „Černé skládky v Blansku evidujeme, ale není to tak, že by město postihla nějaká tragédie. Nicméně se objevují případy, kdy například lidé vyhazují ke kontejnerům věci, které do nich nepatří. Například staré matrace, záchody nebo rozbité skříně. Tento odpad přitom patří do sběrného dvoru. Dále instalujeme na některých místech fotopasti, abychom podobným věcem zabránili,“ uvedl ředitel blanenských strážníků Martin Lepka.

V objasňování případů strážníkům pomáhá i městský kamerový systém. Fotopasti pomáhají hlavně v případech vzniku černých skládek na území lesa či na polních cestách. „Přestupek založení černé skládky v mnoha případech řešíme domluvou. V případě opakujícího se porušování zákona řešíme věc pokutou,“ dodal Lepka.

Někteří místní si myslí, že je potřeba, aby město pomohlo starším obyvatelům se svozem. To by podle nich zčásti pomohlo černým skládkám předcházet.

„V jiných městech například existuje možnost, kdy město zařídí jednou za měsíc svoz za rozumnou cenu. Funguje to tak třeba v Ostravě, kde je mobilní svoz z místa bydliště. Osobně bych tedy uvítala tu možnost organizovaného svozu. Pokud člověk nemá vozík a zdatné příbuzné, tak má pak potíže,“ vyjádřila svůj názor například Klára Kučerová.

Nyní Blansko bojuje s černými skládkami, které vznikly závěrem roku. Tento odpad zčásti tvoří i vyhozené vánoční stromky. Přitom jen loni pracovníci z území Blanska odvezli přes deset tun stromoviny.