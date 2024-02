/FOTO/ Stovky tisíc korun investuje Blansko každý rok do vyklízení míst, na kterých vznikají černé skládky. Letos k tomu město ve svém rozpočtu vyčlenilo částku dvě stě osmdesát tisíc.

Černé skládky vznikají v okolí kontejnerů na odpad. | Foto: archiv města

„Drobné i velkoformátové odpadky se označují za černou skládky vždy, když jsou na místech, které k tomu nejsou určené, tedy když jsou mimo kontejner. Za neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadu mimo vyhrazená místa přitom hrozí pokuta až do výše padesát tisíc korun,“ upozornil vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Lidé odpad nelegálně ukládají nejčastěji v blízkosti separačních míst, kde jsou umístěny kontejnery. V Blansku pravidelně například v lokalitě Antonína Dvořáka, Kamnářská, Cihlářská, Komenského, náměstí Míru nebo Salmova.

„V objasňování případů nám pomáhá městský kamerový systém, výpovědi, používáme ale také fotopasti. To hlavně v případech vzniku černých skládek na území lesa či na polních cestách. Takový případ jsme řešili třeba na Bačině,“ komentoval ředitel městské policie Martin Lepka.

Nejčastější formou černých skládek jsou pohozené části nábytku jako skříňky, rámy postelí, matrace nebo pohovky. K ukládání rozměrných odpadů nebo vysloužilé elektroniky přitom obyvatelé Blanska mohou využít sběrné středisko odpadů (SSO), které sídlí v Horní Lhotě.

Pro rozměrný odpad jsou velkooběmové kontejnery

„Všechen odpad, který končí na černých skládkách, lze odevzdat do SSO. Obyvatelé, kteří mají řádně zaplacený poplatek za komunální odpad, ho tam mohou až na výjimky odkládat zdarma. Výjimkou jsou například pneumatiky, nebezpečný odpad nebo stavební suť,“ upřesnil vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Rozměrný odpad lze zdarma odložit také do velkoobjemových kontejnerů, ty město vždy v dubnu a v září přistavuje v ulicích i v místních částech. Dvakrát ročně se pořádá také mobilní svoz nebezpečných odpadů. V lednu se pak každoročně pořádá také svoz vánočních stromků, ty mohou lidé ukládat volně na separačních místech u kontejnerů.

„Často lidé vánoční stromky na separační místa ke kontejnerům odkládají v době, kdy už svoz nepokračuje, tedy po pětadvacátém lednu. To už je ale považováno za založení černé skládky a v případě prokázání hrozí původcům sankce. Obyvatelé mohou stromky odvážet přímo do kompostárny nebo do SSO v Horní Lhotě,“ dodal Vítek.