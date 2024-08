Nyní Slouka do člunu přibral talisman, který mu připlavila voda. Ošuntělý míč. Fanoušci na sociálních sítích měli hned jasno. „Pan Wilson,“ psali s odkazem na scénu ze známého filmu Trosečník s Tomem Hanksem v hlavní roli. Tomu po havárii letadla dělal společnost na pustém ostrově volejbalový míč. „Možná je to paní Wilsonová,“ zavtipkoval na jednom z videí a záběrem na starý balon ve člunu Slouka.

Třináct set kilometrů na vodě se už také notně podepsalo na raftu, pojmenovaném po jeho býkovi jako Ferda. Je jako řešeto, má popraskané spoje mez komorami a z ventilu uchází vzduch. Lepení děr je prakticky každodenní rituál. „Ferda je samý šrám, ale jak už jsem říkal, to k životu patří. Pořád uchází, musím ho dofukovat za jízdy. U jednoho z ventilů se ošoupala kvůli všudypřítomnému písku těsnicí gumička. Opravil jsem ji, ale z druhé strany není závit a jen zámek, to je problém. Mohlo být dvojité jištění, takto, jak se gumička za chvíli opotřebuje, tak člun prostě uchází,“ dodal muž, který se po titulu nejlepší farmář na Blanensku s nadsázkou pasoval do role nejlepšího vodáka na okrese.

Černé moře se blíží. Kurta na raftu vystřídal pan Wilson | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

Putování mu aktuálně stěžuje silný vítr, který ho notně brzdil už na rumunských přehradách, kde se musel probíjet více než metrovými vlnami. Na řece už sice byly o poznání menší, ale i tak stále nepříjemné. „Kde je můj cíl? Nevím. Možná už to, že jsem sedl v červnu v Blansku do člunu a vyjel. Je to dokonalé, přestože už jedu jen sám a je to o to víc nebezpečné. Pořád se může stát, že nedojedu. Když by to ale bylo všechno jednoduché, je to nuda,“ řekl Slouka.

Černé moře se blíží. Kurta na raftu vystřídal pan Wilson | Video: Se souhlasem Zdeňka Slouky

Po cestě nedávno narazil na plavidlo s krajany, dokonce prý přímo z jihomoravské metropole. „Několik dní jsem se míjel s jednou bárkou. Šel jsem pak do restaurace na jídlo a slyším češtinu. Dali jsme se do řeči a ejhle, taky plují do Černého moře z Bratislavy a jsou z Brna,“ usmál se rafťák z Blanska.