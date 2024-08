/FOTO, VIDEO/ Opuchlá tvář, kruhy pod očima. Horečka a bolavé klouby. Tělo bývalého farmáře Zdeňka Slouky z Blanenska řeklo na jeho plavbě s gumovým člunem do Černého moře už po několikáté stop. Asi šestnáct set kilometrů od domova a pět set kilometrů od cílové stanice. Podle nedávno zveřejněného videa nebylo dobrodruhovi při plavbě po Dunaji na raftu Ferda zrovna do zpěvu. Deník nevšední putování od začátku června mapuje.

„Viděla jsem jen pár videí, ale pokaždé jsi nemocný. Zestárl jsi o 15 let, máš otoky v obličeji, zimnici, všechno tě bolí. Nechceš se na to vykašlat a dojít si k doktorovi? Jasně, může to být úpal, úžeh. Ale taky borelióza,“ napsala na Sloukův facebookovým účet jedna ze sledujících.

Odpověď přišla přesně ve Sloukově stylu. „Jsem teď nemocný po řetí a to k tomu prostě patří. Bez tohoto to prostě nejde lidi. Myslíte si, že jiní dobrodruzi při každé rýmičce jedou domů, to by se nikam nikdy nedostali,“ odepsal muž.

Zdravotní problémy ho na několik dní zastavily ještě na českém území na řece Svratce, kdy se v Uherčicích na Břeclavsku vzpamatovával z úpalu. Zvracel a měl průjem. Horečky ho pak na tři dny složily v Bělehradě, kdy ho na palubě gumového člunu ještě doprovázel parťák Kurt Lockwood. Ten výpravu v závěru července po necelých dvou měsících plavby opustil.

„Teď pluji asi čtrnáct dní sám. Na břehu jsem našel míč, kopl jsem do něho a pak mi bliklo hlavou. To je přece Wilson jako z filmu Trosečník s Tomem Hanksem v hlavním roli. Pojmenoval jsem ho ale nakonec Švuňk,“ poznamenal Slouka.

Na břehu evropského veletoku se už setkal s několika krajany z jihu Moravy. „Zdenda opravdu reálně existuje a i po dvou měsících na vodě stále vesele vesluje do Černého moře! Nikdy nezapomenu na tu malou polovypuštěnou matraci s pohybujícími se vesly uprostřed Dunaje. Neskutečné setkání s neuvěřitelným člověkem," okomentoval nevšední setkání například Jiří Vicenec.

Aktuálně si za ním udělal výlet kamarád a režisér Tadeáš Daněk, který pro Blanenský deník se Sloukou v neděli natočil krátký video rozhovor.

V dalším zaslaném videu si pak dvojice dělala legraci, že celou plavbu natáčí více jak dva měsíce na řece Vltavě, pelikány fotila v tamní zoo a celou dobu všechny vodí za nos. Jenže teď už produkci dochází peníze a kvůli vynucené změně lokace se to asi provalí.

„Teď už to budeme muset dotočit asi někde na potoce, v lese a lidi poznají, že je to prank,“ smál se Daněk na písečné pláži na hranici mezi Bulharskem a Rumunskem.